3 filmes que retratam a luta da mulher negra

Confira produções com protagonistas negras e que quebram estigmas

Produções cinematográfica são baseadas na realidade social Imagem: Reprodução digital | 20th Century Studios, Fox 2000 Pictures, State Street Pictures e Temple Hill Entertainment

Nos últimos anos, a indústria cinematográfica tem procurado promover a diversidade. Depois de muito tempo exaltando protagonistas masculinos e brancos, os filmes e as séries começaram a fortalecer, significativamente, a presença de atores e atrizes negros em papéis de destaques.

Como muitas dessas produções são baseadas ou retratam a realidade social, a crescente necessidade de representação dos corpos negros não poderia ser ignorada, principalmente quando se trata de temas como racismo e machismo.

Para você compreender melhor a temática, selecionamos 3 filmes estrelados por mulheres negras que são baseados em acontecimentos sociais e que contam histórias de superação e vitórias. Confira!

1. O Ódio Que Você Semeia (2018)

Filme “O Ódio que Você Semeia” (Imagem: Reprodução digital | 20th Century Studios, Fox 2000 Pictures, State Street Pictures e Temple Hill Entertainment)

Baseado no livro de mesmo nome da escritora norte-americana Angie Thomas, o filme conta a história de Starr Carter (Amandla Stenberg), uma adolescente negra que presencia o assassinato do seu melhor amigo Khalil (Algee Smith) por um policial branco. Durante a trama, Starr é forçada a falar no tribunal de justiça por ser a única testemunha presente na noite do crime. No entanto, mesmo com medo e sofrendo uma série de ameaças, a menina decide lutar por justiça em nome de seu amigo.

Onde assistir: Disney+, Google Play e Apple TV.

2. Roxanne Roxanne (2017)

Filme “Roxanne Roxanne” (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Dirigido por Michael Larnell e estrelado por Chanté Adams, a produção narra a trajetória da famosa rapper Roxanne Shante, uma das mais temidas nas batalhas de rap durante os anos 80. Vivendo em Queensbridge, em Nova York, Roxanne tinha apenas 14 anos quando teve que percorrer as ruas da cidade para sustentar a família. Por meio do estilo musical, a artista encontrou um caminho para superar as dificuldades e melhorar de vida.

Onde assistir: Netflix.

3. Preciosa: Uma História de Esperança (2009)

Filme “Preciosa: Uma História de Esperança” (Imagem: Reprodução digital | Lee Daniels Entertainment, Smokewood Entertainment Group, Tyler Perry Studios, Harpo Studios e 34th Street Films)

Ganhador do Oscar de melhor roteiro adaptado, em 2010, e estrelado por Gabourey Sidibe, a produção cinematográfica retrata uma triste realidade que ainda atormenta a sociedade. O filme narra a história de Claireece Jones, uma adolescente de 16 anos violentada pelo pai (Rodney Jackson) e abusada pela mãe (Mo’Nique), que sofre uma série de privações durante a juventude.

Crescendo irritada, sem amor, pobre e fora dos padrões exigidos pela sociedade, Claireece se vê novamente grávida de um abuso de seu genitor. Para piorar a situação, a menina, que já não sabia ler e escrever, é suspensa da escola onde estudava. Porém, mesmo sem esperança de fugir dessa tortuosa realidade, a adolescente é surpreendida por uma oportunidade de ser transferida para uma escola alternativa sob a orientação de uma nova professora. No local, ela inicia uma jornada rumo à autodeterminação e à liberdade.

Onde assistir: Prime Video.