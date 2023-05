3 filmes sobre a importância da biodiversidade

Confira alguns longas que ressaltam a importância de preservar a natureza

A biodiversidade é de extrema importância para a manutenção da vida humana Imagem: Reprodução Digital | Blue Sky

Em 22 de maio é celebrado o Dia Internacional da Biodiversidade. Essa data nos convida a refletir sobre a importância de preservar a natureza como um todo: plantas, animais e microrganismos que desempenham um papel fundamental para o equilíbrio de todos os ecossistemas. Além disso, a biodiversidade é de extrema importância para a manutenção da vida humana, pois fornece recursos como alimentos, remédios, energia e matéria-prima. A seguir, confira três filmes que separamos para comemorar este dia!

Okja (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

1. Okja

No filme “Okja”, acompanhamos a jornada de Mija, uma jovem determinada a resgatar sua amiga, uma espécie — apelidada “superporco” — que foi geneticamente modificada por uma poderosa corporação, com foco em explorar e vender esse tipo de animal. Com uma mistura de ação, drama e crítica social, o filme aborda temas como a ética na indústria alimentícia e a relação entre humanos e natureza, proporcionando uma experiência emocionante e reflexiva.

Onde assistir: Netflix.

Rio 2 (Imagem: Reprodução Digital | Blue Sky)

2. Rio 2

O filme “Rio 2” conta a jornada das araras-azul Blu, Jade e seus filhotes pela Amazônia. Em meio a novos desafios e ameaças, eles lutam para preservar o seu lar e a diversidade da fauna e flora. Com músicas envolventes e muita aventura, a animação encanta com sua mensagem de união e proteção ambiental.

Onde assistir: Disney+.

Winter, o Golfinho (Imagem: Reprodução Digital | Warner Bros)

3. Winter, o Golfinho

Inspirado em fatos, “Winter, o Golfinho” é um filme que conta a história de um golfinho que perdeu sua cauda em um acidente. Com a ajuda de uma equipe dedicada e um amigo muito legal, ele aprende a superar os desafios. O longa destaca a importância da preservação dos animais marinhos.

Onde assistir: HBO Max.