3 formas de incorporar a gravata no visual feminino

Consultora de moda explica como utilizar essa peça para compor looks inovadores e autênticos

A gravata se tornou um acessório de moda elegante e estiloso para mulheres Imagem: javi_indy | Shutterstock

Durante a passagem da turnê da icônica banda mexicana RBD pelo Brasil, os fãs se destacaram não apenas pela emoção durante os shows, mas também pelo resgate do visual colegial, marca registrada do grupo. O comeback das saias plissadas, das gravatas e das camisas não é algo novo; a moda inspirada nos anos 90, com influências diretas do K-pop, tem ganhado espaço no cenário fashion global.

A seguir, a consultora de moda Camile Stefano explica como inserir essa peça no visual feminino!

1. Vista-se com elegância

Recentemente, a blogueira Thássia Naves, ícone do estilo de luxo, e a atriz Marina Ruy Barbosa incorporaram gravatas ao visual, gerando grande repercussão nas redes. A consultora de moda destaca que essa peça pode ser uma maneira elegante de adicionar um toque de estilo à alfaiataria cotidiana.

A variedade de gravatas para o público feminino cria um equilíbrio interessante ao look Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

2. Utilize versões mais finas

As gravatas femininas representam um testemunho da moda genderless (ou sem gênero, unissex). Isso evidencia que roupas historicamente ligadas ao universo masculino podem ser descontraídas e estilosas.

Em 2023, a alfaiataria já conquistou o guarda-roupa de muitas mulheres, e a adição de uma gravata pode representar um passo mais ousado. “As gravatas agora estão disponíveis em versões mais finas, sendo um acessório versátil, capaz de dar vida a peças mais femininas e ajustadas da alfaiataria, criando um equilíbrio interessante”, ressalta a consultora.

3. Inove seu estilo

Para aquelas que desejam abraçar totalmente a tendência, Camile sugere incorporar a gravata também com as bermudas. “Esse visual não só é ideal para os eventos de fim de ano das empresas, adicionando uma dose de moda ao traje do dia a dia, mas também é uma forma de expressar personalidade e autenticidade”, explica.

Por Helena Salvador