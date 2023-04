3 ideias de penteados de noivas para o dia do casamento

Confira opções para se sentir linda e confiante em um dos dias mais importantes de sua vida

A escolha do penteado é importante para a noiva Imagem:

Pixel-Shot | Shutterstock

O penteado de cabelo da noiva é um aspecto crucial do seu visual no dia do casamento. Além de realçar sua beleza, ele pode complementar o vestido e acessórios, além de expressar a personalidade da mulher. Inclusive, pode ser escolhido com base no estilo do casamento, no horário, no local e no formato do rosto.

É importante que a noiva escolha um penteado que a faça sentir confortável e confiante para poder desfrutar do dia sem se preocupar com sua aparência. O penteado também deve ser resistente o suficiente para durar ao longo de todo o evento, desde a cerimônia até a festa.

Por isso, os hair stylists da Keune Brasil, Adno Moreira e Mayara Morales, apresentam três opções de penteados para as noivas. Confira!

Penteados semipresos também são elegantes (Imagem: Divulgação | Adno Moreira)

1. Semipresos

Os penteados semipresos são opções modernas e descomplicadas para noivas que buscam um look prático, mas sem perder a elegância.

Acessório dá toque especial ao coque (Imagem: Divulgação | Adno Moreira)

2. Coque com acessórios

Você pode complementar os coques clássicos com acessórios para trazer um toque fresh e moderno, ideal para noivas das mais clássicas às mais ousadas.

É possível usar coque com cachos soltos (Imagem: Divulgação | Mayara Morales)

3. Atemporais

Os clássicos nunca erram! As variações do coque são sempre uma aposta certeira para noivas. As mais clássicas podem apostar em versões mais austeras, enquanto as mais modernas podem investir em versões mais descontraídas, com mechas soltas. Vale colocar os cachos para jogo para criar um look incrível e inesquecível!

Por Julia Padovani