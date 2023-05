3 ideias de penteados para se inspirar

Confira as dicas dos especialistas e dê um toque de praticidade e beleza aos seus cabelos

Penteados trazem naturalidade e valorizam o visual Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock

Além de ajudar nos dias em que os cabelos não querem ficar do jeito que você deseja, os penteados também são ótimos para valorizar o visual e, até mesmo, a personalidade. Inclusive, já faz algum tempo que a naturalidade dos cabelos está em alta.

“O efeito wet, aquele efeito molhado com gel, é uma tendência forte. As tranças continuam, desde as mais arrumadinhas até as mais destruídas. Rabos de cavalo e coques estão presentes em todas as versões”, conta Sérgio Paschoal, visagista do Ville Blanc VIP Cabeleireiros.

Tipos de penteados

Wagner Nascimento, hair stylist do Monde K, indica outros tipos de penteados que estão sempre em alta. Veja:

1. Coques

Os coques podem ser produzidos em versões mais alegres e menos limpas, o que dá mais textura ao penteado. Fios caídos despretensiosamente criam um ar mais leve. “O charme dessa versão de coque está nos fios soltos que dão aquele ar de que caíram por descuido”, ressalta Wagner.

2. Rabo de cavalo

Os rabos de cavalo estão mais elevados, mas ainda é possível apostar em opções mais baixas. Também dá para usar enfeites delicados, que dão charme e textura aos fios.

Tranças podem ser feitas em diversos formatos (Imagem: Look Studio | Shutterstock)

3. Tranças

Elas sempre fazem presença e não as veremos como um penteado na cabeça, mas, sim, como detalhes, em alguns fios inusitados. Elas estão, em alguns casos, junto a um rabo de cavalo, na frente do rosto marcante e bem fininhas ou, até mesmo, como coroas e nos mais variados formatos.