3 lançamentos do Disney+ em fevereiro

Veja as novidades que chegam no catálogo da plataforma neste mês

Lançamentos de fevereiro no Disney+ Imagem: Shutterstock

Fevereiro chega com grandes estreias na plataforma de streaming Disney+. No segundo mês do ano, os longas de heróis serão destaques na programação. Isso porque o aclamado filme ‘Pantera Negra: Wakanda Forever’ finalmente estará disponível no catálogo do serviço após ser exibido nos cinemas de todo o mundo. Ainda no universo da MCU (Marvel Cinematic Universe), na metade do mês chega ‘Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania’, dando continuação à franquia de sucesso da editora.

No final de fevereiro, tem a série original da plataforma chamada ‘O Clube dos Graves’, que lembra o formato de grandes produções da Disney: com forte marca musical e elenco jovem. A seguir, confira um pouco mais sobre essas produções.

Pantera Negra: Wakanda Forever (01/02)

Filme ‘Pantera Negra: Wakanda Forever’ (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

Dirigido por Ryan Coogler, também responsável pela produção da franquia ‘Creed: Nascido para Lutar’ e ‘Judas e o Messias Negro’, o filme narra a continuação de ‘Pantera Negra’, lançado em 2018. No longa, o mundo de Wakanda se expande e, após a morte de T’Challa (Chadwick Boseman), o foco da história gira em torno de personagens em volta de Pantera Negra, como a Rainha Ramonda (Angela Bassett) e Shuri (Letitia Wright), que lutam para proteger a nação contra potências mundiais.

Enquanto o povo de Wakanda tenta preservar o território, a família do rei falecido procura unir forças com Nakia (Lupita Nyong’o), integrante dos Cães de Guerra, e Everett Ross (Martin Freeman) para derrotar o rei Namor (Tenoch Huerta), do reino submerso de Talokan.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (16/02)

Filme ‘Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania’ (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

Uma das produções mais queridas pelo público da MCU, o longa narra os acontecimentos da vida de Scott Lang (Paul Rudd) e de Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) após o filme ‘Homem-Formiga e a Vespa’, de 2018. Na continuação, Scott tenta equilibrar a vida como super-herói com as funções de pai. No entanto, uma nova missão surge e ele tem que vestir o uniforme novamente para lutar ao lado da Vespa. Durante a jornada, ele e sua família são puxados para o Reino Quântico, onde precisarão lutar contra o vilão Kang, o Conquistador e o M.O.D.O.K para sobreviverem.

O Clube dos Graves (22/02)

Série ‘O Clube dos Graves’ (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

Uma série latina exclusiva do Disney+, a produção desenvolvida na Colômbia, conta a história de Amaranto Molina (Carlos Vives) um professor de música nada convencional que chega para dar aulas em um colégio de ensino musical, regido por normas antiquadas que excluem os alunos que fogem do padrão comercial.

Divididos em dois grupos, os “Agudos”, que fazem parte da Teen Band da escola, e os “Graves”, os excluídos, os alunos são designados aos seus respectivos professores de acordo com as qualidades musicais exigidas pelo diretor Eduardo Kramer (Julián Arango). Assim, Molina fica responsável pelo grupo dos “Graves”. Mas, com métodos diferentes, o professor transforma o grupo e ajuda cada aluno a expressar o seu talento de forma única.