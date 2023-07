3 maneiras criativas de inserir o painel ripado na decoração

Especialista explica como utilizar a técnica para compor uma decoração elegante e sofisticada

Painel ripado torna os ambientes mais elegantes e modernos Imagem: Polnon Prapanon | Shutterstock

Decorar a casa é um dos momentos mais prazerosos para algumas pessoas, principalmente quando se tem opções duráveis e econômicas para compor os ambientes, como os painéis ripados. Frequentemente utilizados por arquitetos que desejam integrar ou separar cômodos, os painéis ripados podem ser utilizados na decoração de diferentes espaços e atraem o público pela elegância e sofisticação, mas também geram dúvidas quanto a sua aplicação e ao custo-benefício do produto.

Por isso, Fernando Martins, especialista do Arqplace (marketplace de produtos), elenca três dicas para você aplicar os painéis ripados nos ambientes de diferentes formas. Veja!

1. Revestir paredes

Dê um toque de requinte ao quarto utilizando um painel ripado na parede atrás da cama. É possível criar uma cabeceira única com o item ou uma faixa em destaque para o ambiente. Isso proporciona a sensação de amplitude e modernidade.

“O painel ripado de poliestireno é uma escolha inteligente para quem busca praticidade e beleza em um mesmo produto. Esse material é altamente resistente e durável, afinal pode ser molhado e não é suscetível a pragas como cupim, por exemplo. Além disso, é superfácil de instalar, podendo ir direto com cola na parede, o que o torna ideal para diversas aplicações em ambientes internos e externos”, explica Fernando.

2. Separar espaços

Os painéis ripados de madeira ou poliestireno se mostram bastante versáteis, podendo ser aplicados para separar quarto e closet, sala e cozinha ou até mesmo a sala da sacada. Essa solução permite uma separação visual entre os espaços, mantendo a fluidez e a conexão entre eles. Mas, se o objetivo é isolar o cômodo, apostar em painéis fechados é uma boa proposta. A tonalidade e a textura escolhidas devem conversar com o ambiente para uma atmosfera agradável.

Painel ripado traz a sensação de amplitude para os ambientes (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

3. Painel para televisão

O painel ripado pode dividir o protagonismo com a textura do tapete, com o uso de plantas na decoração e para reforçar a sensação de conforto. Uma dica importante é a sala harmônica, com elementos naturais e cores claras, por exemplo, para promover uma sensação de amplitude.

“O painel costuma ser vendido por barras de 2,85m de altura x 12cm de largura, fazendo-se necessário o uso de 3 barras para formar 1m². Uma dúvida muito comum dos clientes é como calcular a metragem; uma forma simples de fazer nesse caso é apenas multiplicar por 3 o m² da área que deseja instalar, ex.: uma parede de 10 m² x 3 barras = 30 barras. O custo médio está em torno de 399,90 por m² desse material”, conclui o especialista.

Por Luana Moraes