3 mitos e verdades sobre a internet que você precisa saber

Em 17 de maio de 1865, foi fundada a União Internacional de Telecomunicações (UIT), agência especializada das Nações Unidas que trata de questões relacionadas às tecnologias de comunicação e informação. Desde então, a data foi escolhida para comemorar o Dia da Internet, a ferramenta que revolucionou a comunicação e o acesso à informação.

Segundo uma pesquisa realizada pelo WebsiteRating no início de 2024, o dia 5 de janeiro registrou 5,3 bilhões de pessoas conectadas no mundo todo, um número equivalente a 66% da população global. Os números grandes não param por aqui: também de acordo com esse levantamento, em 31 de dezembro, foram catalogados mais de 1,13 bilhão de sites na World Wide Web, embora 82% estivessem inativos.

Decerto, a internet é uma grande aliada no nosso dia a dia, mas também pode ser um território desconhecido — e perigoso — para muitas pessoas. E não estamos falando apenas de inteligência artificial e fake news: a internet é um meio propício para promover ataques cibernéticos, como a disseminação de malwares e DDoS, a fim de danificar computadores e roubar dados sensíveis e confidenciais.

“O Dia da Internet foca mais em debater tópicos como conectividade global, inclusão digital, direitos digitais e uso ético da internet, isto é, tem um propósito mais socioeducativo. Mesmo assim, também é uma data usada para discutir noções de segurança cibernética, privacidade online, alfabetização digital e uso responsável da tecnologia”, esclarece Jonathan Aprigio, analista de rede na Leste, empresa provedora de internet no Leste Fluminense.

A seguir, confira 3 mitos e verdades sobre a internet!

1. Todos os sites são confiáveis?

Mito. Nem todos os sites são confiáveis. “Ao clicar em links, especialmente em e-mails ou mensagens suspeitas, verifique cuidadosamente a URL antes de prosseguir. Certifique-se de que o endereço corresponde à página legítima que você espera visitar. Pequenas alterações na URL podem levar a sites maliciosos projetados para roubar informações pessoais”, recomenda Jonathan Aprigio.

2. As ameaças cibernéticas aumentaram?

Verdade. Segundo Lucas Galvão, CEO da Open Cybersecurity, especialista em cibersegurança, com o avanço da tecnologia, as ameaças cibernéticas também evoluem. “Investir em soluções de segurança digital avançadas é uma medida essencial. Desde a utilização de gerenciadores de senhas até a implementação de autenticação de dois fatores, garantir a segurança de suas informações pessoais e profissionais é fundamental para aproveitar plenamente as vantagens da tecnologia”, sugere.

3. Nem todo dispositivo aproveita a potência de conexão da mesma forma?

Verdade. Allan de Alcântara, engenheiro de computação e sócio-proprietário na FrankFox Informática, explica que “mesmo que você tenha contratado um plano de 500 mega em fibra óptica e tecnologia Wi-Fi 6, isso não significa que seu celular e seu PC, por exemplo, carregarão páginas e aplicativos online na mesma velocidade, mesmo que estejam próximos do roteador. Dispositivos mais antigos só conseguirão aproveitar uma porcentagem da conexão, isso se tiverem suporte à banda oferecida”.

