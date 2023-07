3 motivos para você continuar treinando no inverno

Baixas temperaturas da estação favorecem a prática de exercícios físicos e o bem-estar do corpo

Por vezes, o frio do inverno é associado a ficar quieto e debaixo das cobertas. No entanto, a temperatura desta estação é uma das ideias para praticar atividade física e aumentar a saúde do corpo. De acordo com um estudo realizado pela Cleveland Clinic, o sedentarismo aumenta em até 500% o risco de mortalidade em pessoas que não praticam exercícios, em comparação com pessoas ativas.

Por isso, manter o corpo ativo regularmente, mesmo nos dias frios, é fundamental. “É importante ter em mente que não adianta treinar somente no verão. Os exercícios podem, sim, ser intensificados na época do calor, mas tanto para resultados estéticos quanto para a melhora da saúde, a constância é essencial”, explica José Corbini, personal trainer do app de saúde integrativa Personal Virtual.

Considerando isso, o profissional lista 3 benefícios de treinar no inverno para você deixar a preguiça de lado e ir para a academia. Veja!

1. Fortalecimento do sistema imunológico

Não é segredo para ninguém que, durante o inverno, estamos mais propensos a infecções respiratórias por conta da maior circulação de vírus, e esse já é um excelente motivo para que você não deixe sua rotina de lado no frio. “O exercício, quando praticado de forma regular, ajuda a fortalecer o sistema imunológico e, assim, a pessoa fica mais resistente a essas doenças”, comenta José Corbini.

2. Queima de gorduras

Quando está frio, nosso corpo gasta mais energia para proteger-se de baixas temperaturas. Durante os exercícios, nosso corpo proporciona uma maior produção de calor. Essa combinação pode potencializar a queima de calorias, mas, para ser algo notório, a temperatura tem que estar realmente baixa. “É claro que quem tem uma dieta equilibrada associada ao treino irá conseguir alcançar seus objetivos, independentemente da estação do ano, mas o frio tem essa vantagem adicional”, explica o personal.

3. Elevação da produção de endorfina

Para muitos, o frio pode ser desconfortável, causando até mesmo mau-humor e estresse, e um dos melhores remédios para combater esses sintomas negativos é a endorfina – hormônio liberado pelo nosso organismo durante a prática de exercícios físicos, causando a sensação de bem-estar. “Ao praticar seus exercícios, você está proporcionando sua dose de endorfina, ajudando a combater o estresse, a ansiedade e melhorando o humor e o bem-estar em geral”, finaliza o especialista.

Por Beatriz Bradley