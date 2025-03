3 orações para o Dia de São Patrício

Padroeiro da Irlanda, o santo é referência entre os cristãos por sua fé inabalável

O Dia de São Patrício, celebrado em 17 de março, é uma data especial para os fiéis que homenageiam o padroeiro da Irlanda. Isso porque São Patrício foi um missionário cristão que, no século V, dedicou sua vida à evangelização do povo irlandês, ajudando a espalhar o cristianismo pela região.

De acordo com a tradição, ele usava o trevo de três folhas para explicar a Santíssima Trindade, tornando-se um dos símbolos mais conhecidos da data. Além disso, teria escrito, por volta de 433 a.C., a “Oração Couraça” para invocar a proteção divina após converter o rei irlandês e seus súditos.

História de São Patrício

São Patrício nasceu na Grã-Bretanha em uma família romanizada. Aos 16 anos, foi raptado por invasores irlandeses, que o levaram como escravo para a Irlanda. Durante seis anos, ele trabalhou como pastor e, nesse período, aprofundou sua fé cristã. Após uma visão divina, ao qual via o navio em que devia escapar, o santo conseguiu fugir e retornar à sua família.

No entanto, anos depois, sentiu-se chamado por Deus para retornar à Irlanda, desta vez como missionário, com a missão de evangelizar o povo que antes o havia escravizado. Sua jornada foi desafiadora, e São Patrício enfrentou inúmeras provações. Ainda assim, permaneceu firme em sua fé, dedicando sua vida à conversão dos irlandeses. Sua pregação e milagres tiveram um impacto profundo, fortalecendo o cristianismo na região e contribuindo para a construção de igrejas e mosteiros.

Orações para o Dia de São Patrício

Para honrar a memória de São Patrício e buscar bençãos em sua intercessão, confira 3 orações especiais para o dia do santo:

1. Oração Couraça de São Patrício

Hoje me levanto com poderosa força e invoco à Santíssima Trindade com Trinitária fé professando a unidade do Criador e da criatura.

Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, com a graça do seu batismo, com a força de sua crucificação e morte, com a força de sua ressurreição e ascensão, com a força de seu retorno no dia do juízo.

Hoje me levanto com a força do amor do Querubim, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem.

Hoje me levanto com a força dos céus: a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha.

Hoje me levanto com a força de Deus que me guia: sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala, sua mão que me defende, seu caminho para segui-lo, seu escudo para proteger-me, sua Eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, da tentação dos vícios, daqueles que me desejam o mal, longe ou perto, só ou acompanhado.

Invoco hoje estes poderes para que se levantem entre mim e estes males, contra todos e cruéis infames poderes que desejam o mal, para meu corpo, contra as invocações dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia, contra as artes da idolatria, contra os feitiços das bruxas, quiromantes e feiticeiros, contra todo conhecimento que corrompe o corpo e a alma.

Cristo que me protege hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venha a mim abundante consolo.

Cristo comigo,

Cristo à minha frente,

Cristo atrás de mim,

Cristo em mim,

Cristo abaixo de mim,

Cristo sobre mim,

Cristo à minha direita,

Cristo à minha esquerda,

Cristo quando me deito,

Cristo quando me sento,

Cristo quando me levanto,

Cristo no coração de todo homem que pensa em mim,

Cristo na boca de quem fale de mim,

Cristo em todo olho que me vê,

Cristo em todo ouvido que me ouve.

Hoje me levanto com poderosa força e invoco à Santíssima Trindade com trinitária fé professando a unidade do Criador e da criatura. Amém.

2. Oração para ter sorte

Em nome de São Patrício, invoco a sorte. Terei proteção em todos os momentos da minha vida e defesa contra meus inimigos para que não tenham força para atrapalhar o meu caminho. Porque setenta vezes invoco a sorte, setenta vezes tenho a sorte, setenta vezes terei sorte em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Amém.

3. Oração para atrair prosperidade

Querido São Patrício, na tua humildade, tu chamaste a si um pecador, mas tornastes o missionário de mais sucesso e levou incontáveis pagãos para seguir o Salvador. Muitos dos descendentes deles por vez espalharam as Boas Novas em várias terras estrangeiras. Através da tua intercessão poderosa com Deus, obtenha os missionários que nós precisamos para continuar o trabalho que tu começaste. Amém.