3 orações poderosas para enfrentar momentos difíceis
Descubra preces que acalmam o coração e renovam a fé mesmo diante dos maiores desafios
Nos dias de aflição, a alma busca consolo e esperança. Nesses momentos, a oração surge como refúgio, capaz de acalmar o coração e renovar a confiança em Deus. Por meio dessas preces de fé, encontramos coragem para enfrentar os obstáculos e serenidade para seguir adiante, certos de que não estamos sozinhos.
A seguir, aprenda 3 orações poderosas para os momentos de dificuldade!
1. Oração a São José pelas causas difíceis
Glorioso São José, esposo de Maria, concedei-nos Vossa proteção paterna, nós Vos suplicamos pelo Coração de Jesus e o Coração Imaculado de Maria.
Ó Vós, cujo poder se estende a todas as nossas necessidades e sabe tornar possíveis as coisas mais impossíveis, abri Vossos olhos de pai sobre os interesses de Vossos filhos. Nas dificuldades e penas que nos pressionam, recorremos à Vossa confiança. Dignai-Vos tomar sob Vossa caridosa conduta essa atividade importante e difícil, causa de nossa inquietude. Fazei que o feliz resultado seja para a glória de Deus e o bem de seus devotos servos.
Ó Vós, que jamais invocamos em vão, amável São José! Vós cujo crédito é tão poderoso junto a Deus que podemos dizer: “No Céu, José, ordena ao invés de pedir”. Terno pai, rogai por nós junto a Jesus, rogai por nós junto a Maria. Sede nosso advogado junto ao Vosso divino Filho, de quem fostes educador atento e querido, e um protetor fiel. Sede nosso advogado junto a Maria, de quem fostes um fiel esposo tão amável e ternamente amado. Adicionai a todas as Vossas glórias essa de ganhar essa causa difícil que Vos confiamos.
Cremos, sim, cremos que podeis atender nossos pedidos livrando-nos das penas que nos pesam e das amarguras que regam nossas almas. Temos também a firme confiança de que não negligencia nada em favor dos afligidos que Vos imploram. Humildemente prostrados aos Vossos pés, bom São José, conjuramos, tende piedade dos nossos gemidos e de nossas lágrimas. Cobri-nos com o manto de Vossas misericórdias e abençoai-nos. Obrigado, São José!
2. Oração de Santa Teresa D’Ávila para vencer o medo
Nada te perturbe, nada te espante,
Tudo passa, Deus não muda,
A paciência tudo alcança;
Quem a Deus tem, nada falta!
Só Deus basta.
Eleva o pensamento, ao céu sobe,
Por nada te angusties, nada te perturbe.
A Jesus Cristo segue, com grande entrega,
E, venha o que vier, nada te espante.
Vês a glória do mundo? É glória vã;
Nada tem de estável, tudo passa.
Deseja as coisas celestes, que para sempre duram;
Fiel e rico em promessas, Deus não muda.
Ama-o como merece, bondade Imensa;
Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis;
Sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta.
Só Deus basta!
3. Oração à Santa Rita de Cássia pelas causas impossíveis
Ó poderosa Santa Rita de Cássia, chamada Santa dos Impossíveis, advogada dos casos desesperados, auxiliar na hora extrema, refúgio na dor e salvação para os que se acham nos abismos do pecado e do desespero, com toda a confiança no vosso celeste patrocínio, a Vós recorro no difícil e imprevisto caso que, dolorosamente, me aflige o coração.
Dizei-me, Santa Rita, não me quereis auxiliar e consolar? Afastareis Vosso olhar piedoso do meu pobre coração angustiado? Vós bem sabeis, conheceis o martírio do meu coração. Pelos sofrimentos atrozes que padecestes, pelas lágrimas amargosíssimas que santamente chorastes, vinde em meu auxílio! Falai, rogai, intercedei por mim, que não ouso fazê-lo ao Coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda a consolação, e obtende-me a graça que desejo. (menciona-se agora a graça desejada).
Apresentada por Vós, que sois tão cara ao Senhor, a minha prece será aceita e atendida certamente; valer-me-ei desse favor para melhorar a minha vida e os meus hábitos, e para exaltar, na terra e no Céu, as misericórdias divinas. Amém!
