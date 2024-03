3 pessoas do signo de Áries que já venceram o Big Brother Brasil

Conheça características do signo que fizeram com que estes participantes se destacassem como os preferidos para levar o prêmio

Os nativos de Áries estão entre os participantes que mais venceram o BBB Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

O BBB 24 está chegando ao TOP 10 do programa e, a cada eliminação, a ansiedade do público para saber quem irá faturar o prêmio aumenta. Mas, enquanto isso não acontece, que tal conferir os ganhadores anteriores que pertencem ao signo de Áries? Os arianos ocupam, ao lado dos escorpianos, o terceiro lugar no ranking dos participantes que mais venceram o reality; e a explicação para isso pode estar nas características do signo.

“Os nativos deste signo estão sempre em busca de se conhecer, de saber quem são. Tudo isso os leva em busca de aventuras, de novos movimentos, como se sempre estivesse procurando algo”, explica a astróloga Thaís Mariano.

A seguir, confira os 3 participantes do BBB do signo de Áries que conquistaram o prêmio do programa!

1. Rodrigo Cowboy – BBB 2

Rodrigo Cowboy se destacou no BBB 2 por sua personalidade autêntica Imagem: Reprodução digital | TV Globo

Na segunda edição do Big Brother Brasil, o ariano Rodrigo se destacou por sua personalidade autêntica e paixão pelos animais. Mas, tratando-se de um nativo do signo regido por Marte, que traz a força do Deus da Guerra, ele também protagonizou muitas brigas dentro da casa. Inclusive, em uma delas, foi expulso temporariamente, mas voltou após ser perdoado pelo público.

“A raiva e a agressividade são um grande desafio para as pessoas de Áries. Essas são características muito presentes e que podem levar a grandes prejuízos e dificuldades em suas relações e em sua própria vida”, alerta Thaís Mariano.

2. Vanessa Mesquita – BBB 14

Vanessa Mesquita protagonizou o primeiro beijo lésbico do BBB Imagem: Reprodução digital | TV Globo

Um dos destaques do BBB 14, Vanessa Mesquita fez história na edição do reality, principalmente por sua personalidade forte e pavio curto. E se tem algo que ela não deixou foi se influenciar por opiniões alheias durante o programa; tanto que protagonizou o primeiro beijo lésbico da história do BBB.

“Com todo o arquétipo de guerreiro pronto para a luta, os arianos são conquistadores e encontram mais motivação na conquista do que na manutenção da relação em si, já que estão sempre buscando movimentos e novidades”, diz a astróloga.

3. Amanda Meireles – BBB 23

Amanda Meireles foi uma das participantes que mais ganhou prêmios na história do BBB Imagem: Reprodução digital | TV Globo

Vencedora da última edição do BBB, Amanda pode até ser alvo de críticas por alguns internautas, contudo é inegável que a médica foi uma das participantes que mais conquistou prêmios, além dos R$ 2,8 milhões no reality. Ao todo, foram quatro carros, crédito para locação de imóvel, compras em farmácia, loja de roupa e plataformas online, milhas para viagem e crédito em plataforma de financiamento.

E não para por aí: a ex-BBB também foi a participante que mais escapou do paredão, voltando quatro vezes e ganhando três provas “Bate e Volta”. Tudo isso tem muito a ver com a personalidade da mulher de Áries, que é decidida, corajosa e está sempre pronta para lutar, especialmente diante de tantos confrontos, como foi o caso da sister. “[A mulher de Áries] gosta de desafios e precisa deles como uma motivação para se inspirar e ir em busca do que deseja. É uma mulher de ação”, finaliza a astróloga Thaís Mariano.