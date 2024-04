3 pontos turísticos de tirar o fôlego para curtir na cidade de Sintra

A 30 quilômetros de Lisboa, a cidade encanta os turistas por sua arquitetura e vista panorâmica

Apesar de pequena, Sintra oferece destinos encantadores aos turistas Imagem: Obcykany | Shutterstock)

Menos de 30 quilômetros separam Lisboa de Sintra, e você pode chegar lá facilmente de carro, transporte público ou tours. Vale a pena separar um dia do seu roteiro para curtir a cidade. Apesar de ser pequena, ela tem muitas coisas para ver. Confira tem destinos imperdíveis que não podem ficar de fora da sua viagem!

1. Quinta da Regaleira

Com o seu jardim cheio de mistérios e passagens secretas, a Quinta da Regaleira é um ponto imperdível em Sintra. Essa quinta é famosa pelo Poço Iniciático – também conhecido como Torre Invertida -, uma torre dentro de uma rocha que dá acesso a diferentes pontos da propriedade.

Castelo de Mouros tem mirantes com vista panorâmica para a cidade Imagem: saiko3p | Shutterstock

2. Castelo dos Mouros

Depois de avistá-lo do Palácio da Pena, tive certeza que a visita seria linda. Sua construção começou em 300 a.C. e teve domínio muçulmano até 1147. Curta os mirantes ao longo da muralha, o visual é de arrepiar. E fica a dica: vá com um sapato confortável, todo o caminho é feito de pedras.

3. Palácio Nacional da Pena

O palácio mais colorido que já visitei. Ele foi construído no século 19 pelo então rei de Portugal e está em um dos pontos mais altos da cidade. Os aposentos reais são belíssimos. E não deixe de caminhar ao redor do edifício e finalizar no café que tem uma vista privilegiada. A caminhada do Centro Histórico até o Palácio da Pena pode ser extremamente cansativa. Por isso, uma dica que sugiro é pegar o ônibus turístico ou um tuc-tuc para chegar lá em cima.

Por Sofia Stegle – revista Qual Viagem

Adora o novo, desafios e um tanto de aventura. Já teve a oportunidade de estudar fora e imergir em diferentes culturas. Sobre números, já foram mais de 70 países, cidades.