Veja lugares que você não pode deixar de conhecer neste município do Rio de Janeiro

Arraial do Cabo tem praias lindas de tirar o fôlego Imagem: Alex Photo Stock | Shutterstock

Arraial do Cabo fica a 166 km de distância do Rio de Janeiro. Fomos de carro alugado desde o aeroporto Santo Dumont, e gastamos em torno de 3 horas com paradas. A cidade ainda tem pouca infraestrutura e um trânsito bem confuso. A melhor pousada é a Pousada da Prainha, a mais aconchegante.

A seguir, confira 3 praias incríveis para visitar em Arraial do Cabo!

1. Ilha do Farol

O famoso Caribe brasileiro tem praias incríveis de águas cristalinas esverdeadas e azuladas. Algumas das mais belas precisam de barco para chegar. O melhor passeio é o Saveiro Don Juan que chega à Ilha do Farol, uma das mais bonitas do Brasil, na primeira hora do dia. Ela tem 1 km de extensão! Imagina a importância de ser o primeiro a chegar!

2. Praia do Forno

As praias são imperdíveis e vale passar o dia todo. Na Praia do Forno, você chega de taxi boat ou por trilha. Fiz a trilha para passar no Mirante. Um espetáculo!

O Pontal do Atalaia é conhecido pela escadaria que dá acesso às praias com uma vista deslumbrante Imagem: vitormarigo | Shutterstock

3. Pontal do Atalaia

O acesso às prainhas do Pontal da Atalaia é via carro pelo condomínio ou em passeios de barco. Paga-se R$ 20 por carro. Em minha opinião, é a mais linda de todas, mas fica sempre cheia. A foto clichê é na escadaria de 255 degraus com o magnífico mar azul ao fundo.

Por Symone Dias – revista Qual Viagem

Mineira, formada em design de interiores, transformou a paixão por arquitetura e viajar em trabalho. Gosta de organizar roteiros detalhados. Ama praia e sol, mas prefere o frio das montanhas.