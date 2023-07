3 pratos leves para não fugir da dieta

Aprenda a preparar receitas saudáveis, práticas e deliciosas para inserir no seu dia a dia

Frittata de vegetais Imagem: Lesya Dolyuk | Shutterstock

É possível ter uma alimentação saborosa e saudável sem fugir da dieta, basta escolher os ingredientes certos e prepará-los da melhor forma. Para isso, o que não falta são opções irresistíveis, que combinam praticidade com o prazer de um alimentação completa e nutritiva. Por isso, confira a seguir 3 receitas de pratos leves para você preparar em casa e consumir sem sair da dieta!

Frittata de vegetais

Ingredientes

4 ovos batidos

6 tomates-cerejas cortados ao meio

1 xícara de chá de floretes de brócolis

1 cebola descascada e picada

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras

1 colher de café de pimenta-do-reino moída

1 pitada de sal

1 colher de sopa de azeite

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente os tomates, os brócolis e o pimentão e refogue por 3 minutos. Desligue o fogo e transfira os vegetais para um recipiente de cerâmica que possa ir ao forno. Junte os ovos batidos, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.

Salmão em crosta de castanhas

Ingredientes

5 filés de salmão

120 g de castanhas-do-pará picadas

2 colheres de sopa de manjericão picado

3 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de farinha de linhaça

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a castanha-do-pará, o alho, o manjericão e a farinha de linhaça e bata bem. Reserve. Em um recipiente, coloque o salmão e tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Após, cubra todos os filés com a mistura de castanhas e disponha-os em uma forma forrada com papel-manteiga. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 25 minutos. Sirva em seguida.

Frango com brócolis (Imagem: Alexander Prokopenko | Shutterstock)

Frango com brócolis

Ingredientes

500 g de filé de frango cortado em cubos

cortado em cubos 2 xícaras de chá de floretes de brócolis

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e amassados

Suco de 1 limão

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione metade da cebola e doure. Acrescente os brócolis e refogue-os por 3 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino, cubra com água e cozinhe até que fiquem macios. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Após, junte o alho e o restante da cebola e doure. Adicione o frango e refogue-o até dourar. Desligue o fogo, coloque os brócolis, misture bem e sirva em seguida.