3 receitas com carne bovina rápidas de preparar

Veja como preparar pratos simples e deliciosos com esse clássico da cozinha

Estrogonofe de carne Imagem: AS Photostudio | Shutterstock

A carne bovina é um grande clássico nas refeições durante a semana e até mesmo nos almoços especiais com a família aos domingos. Bastante versátil, com ela é possível preparar infinitas opções de pratos. Por isso, confira abaixo receitas simples, gostosas e rápidas para inovar no cardápio de casa!

Estrogonofe de carne

Ingredientes

1 kg de filé mignon cortado em cubos

cortado em cubos 200 g de creme de leite

1/2 cebola picada

2 dentes de alho amassado

1 tomate picado

2 colheres de sopa de cheiro-verde

2 colheres de sopa de molho de tomate

2 colheres de sopa de óleo de soja

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Coentro picado a gosto para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo de soja e aqueça em fogo médio. Frite a cebola até dourar. Depois, acrescente o alho e deixe dourar. Coloque a carne e cozinhe até soltar água. Acrescente o tomate, tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Cozinhe por 7 minutos. Por último, acrescente o molho de tomate, creme de leite e cheiro-verde. Misture bem e decore com o coentro. Sirva em seguida com arroz branco.

Filé grelhado com salada Imagem: Mironov Vladimir | Shutterstock

Filé grelhado com salada

Ingredientes

4 filés altos de alcatra

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de manteiga

2 tomates-cereja

Folhas de rúcula e alecrim a gosto para decorar

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os filés com o sal. Reserve. Em uma frigideira com grelha, em fogo médio, aqueça a manteiga e frite os filés por aproximadamente 5 minutos de cada lado. Transfira para um prato. Corte os tomates-cereja ao meio. Decore o prato com os tomates, as folhas de rúcula e finalize com a pimenta-do-reino moída. Coloque o alecrim e sirva.

Picadinho de carne ao vinho

Ingredientes

3 colheres de sopa de óleo de soja

2 dentes de alho picados

2 cebolas picadas

1 kg de patinho ou alcatra cortada em cubos

cortada em cubos 1 folha de louro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 xícara de chá de molho de tomate

4 xícaras de chá de água

2 cubos de caldo de carne

1/2 xícara de chá de vinho tinto seco

500 g de cebolas pequenas

1 pimentão verde picado

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Junte os cubos de carne, o louro, a pimenta-do-reino e deixe dourar. Acrescente a água e os cubos de caldo de carne e aguarde dissolver bem. Adicione o molho de tomate, o vinho e o pimentão. Misture bem e deixe cozinhar por aproximadamente 30 minutos. Coloque as cebolas pequenas e cozinhe por mais 10 minutos. Sirva em seguida.