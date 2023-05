3 receitas com lentilha para ajudar a emagrecer

Aprenda a preparar pratos saudáveis e saborosos que vão te surpreender

Salada de lentilha Imagem: Alexandra Anschiz | Shutterstock)

A lentilha, utilizada na composição de diversos pratos, é rica em vitaminas, proteínas, minerais e fibras essenciais para o funcionamento do intestino. E o melhor de tudo: contribui positivamente para o emagrecimento saudável, uma vez que os grãos diminuem o apetite e controlam a glicemia.

Segundo o nutricionista Fernando Castro, a lentilha, assim como outros tipos de grãos, é um alimento que reduz a velocidade de absorção de uma refeição e, dessa maneira, diminui o apetite e a liberação de hormônios que faz ganhar peso.

A seguir, confira 3 receitas saborosas e nutritivas com a lentilha!

Salada de lentilha

Ingredientes

250 g de lentilha

4 tomates-cereja cortados ao meio

1 pepino descascado e picado

descascado e picado 1/2 xícara de chá de salsinha picada

1 xícara de chá de folhas de espinafre

Sal e azeite a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a lentilha, cubra com água e deixe de molho por 1 hora. Após, escorra a água, transfira os grãos para uma panela, cubra com água e cozinhe por 15 minutos em fogo médio. Em seguida, desligue o fogo, escorra a água e transfira a lentilha para um recipiente. Adicione os tomates, o pepino, as folhas de espinafre, a salsinha e o azeite e misture bem. Tempere com sal e sirva em seguida.

Arroz integral com lentilha

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz integral

1 xícara de chá de lentilha

4 xícaras de chá de água quente

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e amassados

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o arroz e frite por 3 minutos. Acrescente a água e cozinhe até levantar fervura. Por último, coloque a lentilha e o sal e cozinhe até a água secar. Sirva em seguida.

Panqueca de lentilha com espinafre (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock)

Panqueca de lentilha com espinafre

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha vermelha

1 xícara de chá de folhas de espinafre picadas

picadas 1 xícara de chá de água

Sal e azeite a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a lentilha, cubra com água e deixe de molho por 4 horas. Após, escorra a água e transfira os grãos para um liquidificador. Adicione 1 xícara de chá de água e bata até obter uma consistência lisa. Adicione as folhas de espinafre e misture. Tempere com sal e reserve.

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e disponha sobre a frigideira. Frite até dourar os dois lados. Repita o processo com toda a massa e sirva com o recheio que preferir.