3 receitas com linhaça para começar a semana

A linhaça é uma semente saudável que pode ser utilizada no preparo de diversos pratos. Fonte de vitaminas do complexo E e B, ela é rica em fibras e minerais, que trazem inúmeros benefícios para o corpo. Além disso, é uma excelente opção para quem deseja seguir uma dieta equilibrada. Pensando nisso, selecionamos 3 receitas deliciosas para você preparar e começar bem a semana. Confira!

Bolo de banana com linhaça

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de linhaça dourada

1 1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1 xícara de chá de óleo

4 ovos

3 bananas descascadas e picadas

1 colher de chá de fermento químico em pó

Manteiga e farinha de trigo para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata as bananas, o óleo e os ovos até obter uma mistura homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de linhaça, o açúcar mascavo e a farinha de aveia e misture bem. Acrescente a mistura reservada e mexa até incorporar os ingredientes. Por último, coloque o fermento em pó e mexa para misturar. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e farinha de trigo, despeje a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Pastel de linhaça com legumes

Ingredientes

Massa

300 g de linhaça

200 ml de água

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

Azeite

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

50 g de floretes de brócolis picados

50 g de cenoura descascada e picada

Sal e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e deixe dourar. Junte a cenoura e os brócolis e deixe cozinhar por 3 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal e cheiro-verde e reserve.

Massa

Em um liquidificador, coloque a linhaça e bata até obter uma farinha. Transfira a farinha para um recipiente e adicione a água. Mexa até obter uma massa homogênea. Deixe descansar por 20 minutos. Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo e abra a massa com a ajuda de um rolo. Coloque o recheio, feche o pastel com a ajuda de um garfo e repita o processo com toda a massa. Em seguida, unte uma assadeira com óleo, coloque os pastéis sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180º C por 15 minutos. Sirva em seguida.

Pão integral com linhaça

Ingredientes

30 g de fermento biológico

1 colher de sobremesa de açúcar

1/4 de xícara de chá de água morna

100 g de linhaça escura

280 ml de leite desnatado

1 ovo

1/4 xícara de chá de óleo

1 colher de chá de sal

600 g de farinha de trigo integral

Manteiga e farinha de trigo para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o açúcar e o fermento biológico e misture bem. Acrescente 2 colheres de sopa de farinha de trigo e a água morna. Misture novamente e deixe crescer até dobrar de volume. Reserve. Enquanto isso, em um liquidificador, coloque a linhaça e o leite e bata até triturar bem. Transfira a mistura para um recipiente, junte os ingredientes reservados, adicione o ovo, o óleo e o sal e mexa bem.

Aos poucos, acrescente a farinha de trigo restante até obter uma massa homogênea. Cubra com plástico filme e deixe descansar até dobrar de volume. Após, unte uma assadeira com manteiga e farinha de trigo, coloque a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

