3 receitas com milho para a festa junina

Veja como preparar pratos diferenciados e gostosos para deixar a sua comemoração ainda melhor

Bolo salgado caipira Imagem: Sebastian Studio | AdobeStock

O milho é um ingrediente típico das festas juninas. Versátil, ele pode ser usado em pratos doces e salgados. Além disso, existem diversas formas de preparo e receitas de dar água na boca. Então, para deixar suas festividades ainda mais especiais, selecionamos 3 receitas deliciosas e diferentes com milho. Confira!

Bolo salgado caipira

Ingredientes

1/2 xícara de chá de pimentão vermelho picado

1 colher de café de açúcar

1 cubo de caldo de galinha

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 xícara de chá de leite

1 colher de sobremesa de manteiga

1 lata de milho-verde

2 xícaras de chá de farinha de trigo

3 ovos

3 colheres de sopa de fubá ​

​ 6 colheres de sopa de azeite

100 g de presunto picado

100 g de peito de peru defumado picado

150 g de queijo muçarela picado

Cheiro-verde e pimenta-do-reino moída a gosto

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Queijo ralado para polvilhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata os ovos, o azeite, o açúcar, metade do milho-verde, o cubo de caldo de galinha, a manteiga e o leite até obter uma massa homogênea. Reserve. Em uma vasilha, misture a farinha de trigo, o fubá e o fermento. Despeje a mistura do liquidificador e mexa. Acrescente o presunto, a muçarela, o peito de peru, os pimentões, o milho-verde restante, o sal e a pimenta-do-reino e o cheiro-verde. Misture até obter uma massa homogênea. Despeje em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Polvilhe queijo ralado e leve ao forno preaquecido na temperatura baixa até dourar. Sirva em seguida.

Sonho de fubá

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de fubá

1 colher de chá de sementes de erva-doce

2 xícaras de chá de leite fervente

4 colheres de sopa de açúcar

1 colher de sopa de farinha de trigo

3 ovos

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo para fritar

Papel-toalha para retirar o excesso de óleo

Recheio

Açúcar e canela para polvilhar

200 g de requeijão cremoso

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture o fubá e a erva-doce. Despeje o leite fervente e mexa até obter uma mistura homogênea. Acrescente o açúcar, a farinha de trigo e os ovos. Misture até obter uma massa homogênea e firme. Por último, acrescente o fermento e mexa novamente.

Divida a massa em 15 porções e molde-as em formato de sonho. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio. Acrescente aproximadamente 3 sonhos, abaixe o fogo e frite até dourarem por igual. Retire do óleo com uma escumadeira e escorra em papel-toalha.

Recheio

Corte cada sonho ao meio, sem separá-lo. Após, passe na mistura de açúcar e canela e recheie com o requeijão cremoso. Sirva em seguida.

Cupcake de pamonha (Imagem: YuliiaOsadcha | Shutterstock)

Cupcake de pamonha

Ingredientes

Purê

1 1/2 lata de milho-verde

Massa

90 g de açúcar

1/2 xícara de chá de manteiga

1 ovo

4 colheres de sopa de leite ​

​ 1 xícara de chá de farinha de trigo

2 colheres de café de fermento químico em pó

Cobertura

1 1/2 xícara de chá de leite condensado

10 colheres de sopa de purê de milho

Modo de preparo

Purê

No liquidificador, bata o milho-verde até obter a consistência de purê. Transfira para um recipiente e reserve.

Massa

Bata a manteiga na batedeira até amolecer. Desligue, acrescente o açúcar e bata até obter um creme claro. Acrescente o ovo e bata até dobrar de volume. Adicione o leite e diminua a velocidade. Bata por mais 1 minuto e acrescente a farinha de trigo e o fermento. Desligue a batedeira e misture a massa. Coloque a massa em forminhas de cupcake e leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos.

Cobertura

Misture o purê de milho com o leite condensado. Coloque a mistura em uma panela e leve ao fogo médio. Cozinhe, sem parar de mexer, até que a massa comece a desgrudar do fundo da panela. Retire do fogo e deixe esfriar. Coloque em um saco de confeiteiro e decore o cupcake frio. Sirva em seguida.