3 receitas de bolinho de chuva proteico para o lanche da tarde
Veja como preparar opções que equilibram muito sabor e proteínas
Poucos quitutes despertam tantas lembranças quanto o aroma de bolinho de chuva saindo da frigideira. Crocante por fora, macio por dentro e envolto em açúcar e canela, é aquele tipo de lanche que faz qualquer tarde ganhar outro clima. E para quem gosta de dar um toque diferente sem perder a essência, vale experimentar novas combinações e formatos.
A seguir, confira 3 receitas de bolinho de chuva proteico para o lanche da tarde!
Bolinho de chuva proteico com whey protein
Ingredientes
Para a massa
- 2 ovos
- 3 colheres de sopa de açúcar de coco
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 30 g de whey protein sabor baunilha
- 1/2 xícara de chá de leite desnatado
- 1 colher de chá de fermento em pó
- 1 colher de chá de canela em pó
- Óleo de coco para fritar
Para polvilhar
- 3 colheres de sopa de açúcar de coco
- 1 colher de chá de canela em pó
Modo de preparo
Em uma batedeira, bata os ovos com o açúcar até obter um creme claro. Acrescente a farinha de aveia, o whey protein e a canela, alternando com o leite, até formar uma massa cremosa. Misture o fermento delicadamente. Aqueça o óleo de coco em uma panela em fogo médio e frite pequenas porções da massa até dourarem. Retire, escorra no papel-toalha e passe na mistura de açúcar e canela enquanto ainda estiverem quentes. Sirva em seguida
Bolinho de chuva proteico com pasta de amendoim
Ingredientes
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos
- 2 colheres de sopa de pasta de amendoim
- 30 g de whey protein sabor baunilha
- 2 colheres de sopa de açúcar de coco
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 1 ovo
- 1/2 xícara de chá de leite desnatado (aproximadamente, ajustar até dar ponto)
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- Óleo para fritar
- Açúcar de coco e canela em pó para polvilhar
Modo de preparo
Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo, a aveia, o whey protein, o açúcar mascavo e o fermento. Acrescente o ovo, a essência de baunilha e a pasta de amendoim. Vá adicionando o leite desnatado aos poucos até formar uma massa cremosa e espessa.
Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio-alto. Com a ajuda de duas colheres, modele pequenas porções de massa e frite até dourarem por igual. Retire e escorra sobre papel-toalha. Em um recipiente, misture açúcar com canela e polvilhe sobre os bolinhos ainda mornos. Sirva em seguida.
Bolinho de chuva proteico com banana
Ingredientes
- 1 banana madura amassada
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de açúcar mascavo
- 3/4 de xícara de chá de farinha de aveia
- 25 g de whey protein sabor baunilha
- 1 colher de chá de fermento em pó
- Óleo de coco para fritar
- Canela em pó e açúcar de coco para polvilhar
Modo de preparo
Em uma tigela, misture a banana, o ovo e o açúcar. Adicione a farinha, o whey protein e mexa bem. Coloque o fermento por último e misture. Em uma panela média, coloque o óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Frite pequenas porções da massa até dourar. Retire os bolinhos de chuva do fogo, escorra em um recipiente forrado com papel-toalha e polvilhe açúcar e canela. Sirva em seguida.
