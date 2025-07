3 receitas de cremes e sopas para aliviar os sintomas da TPM

Aprenda a preparar pratos que aliviam os desconfortos do período menstrual

Creme de abóbora com gengibre e semente de abóbora Imagem: Aniela Straszewska | Shutterstock

A tensão pré-menstrual (TPM) pode causar desconfortos físicos e emocionais, como irritabilidade, inchaço, dores de cabeça e desejo por determinados alimentos. Felizmente, algumas receitas naturais podem ajudar a amenizar esses sintomas de forma equilibrada, sem a necessidade de recorrer imediatamente a medicamentos.

A nutricionista Fernanda Esquitino sugere três sopas funcionais com ingredientes que ajudam a acalmar o corpo, reduzir o desconforto e promover o equilíbrio hormonal nos dias que antecedem a menstruação. Elas são ricas em nutrientes como magnésio, vitamina B6, fibras e triptofano — substâncias diretamente ligadas à melhora do humor, da digestão e da resposta inflamatória do organismo. Confira as preparações e os benefícios de cada uma delas!

Creme de abóbora com gengibre e semente de abóbora

Indicada para aliviar o inchaço e favorecer o trabalho do fígado, essa sopa também colabora na regulação dos hormônios e tem ação anti-inflamatória. Além disso, fonte de magnésio, vitamina B6 e betacaroteno, contribui para aliviar cólicas, melhorar o humor e reduzir a retenção de líquidos.

Ingredientes

2 xícaras de chá de abóbora -cabotiá cozida

-cabotiá cozida 1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher de chá de gengibre fresco ralado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e cúrcuma a gosto

1 colher de sopa de sementes de abóbora tostadas para finalizar

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente o gengibre, a abóbora-cabotiá e os temperos. Cubra com água e deixe ferver por alguns minutos. Transfira a mistura para o liquidificador e bata até obter um creme homogêneo. Finalize com as sementes de abóbora tostadas por cima, para um toque crocante e funcional. Sirva em seguida.

Sopa de batata-doce com lentilha e espinafre

Reconfortante e rica em fibras e ferro, essa receita é ideal para regular o intestino, fortalecer o sistema imunológico e equilibrar a produção de serotonina. Além disso, a presença de triptofano, ferro e compostos anti-inflamatórios ajudam a combater a fadiga, a estabilizar o humor e a reduzir os efeitos inflamatórios associados à TPM.

Ingredientes

1 batata-doce cortada em cubos

cortada em cubos 1/2 xícara de chá de lentilha

1 punhado de espinafre

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher de chá de curry ou cominho

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Adicione a batata-doce, a lentilha e os temperos. Cubra com água e cozinhe até que os ingredientes estejam bem macios. Bata metade da sopa no liquidificador até obter um creme e misture novamente à parte restante na panela. No final, acrescente o espinafre e desligue o fogo assim que ele murchar. Sirva em seguida.

Sopa de tomate com manjericão e aveia Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Sopa de tomate com manjericão e aveia

Simples, leve e funcional, essa sopa é excelente para o jantar, ajudando a relaxar o corpo e a melhorar a qualidade do sono. A aveia é rica em fibras solúveis e triptofano, nutrientes importantes para a regulação do intestino e para a produção de serotonina, neurotransmissor associado ao bem-estar emocional. O tomate, por sua vez, oferece licopeno, um poderoso antioxidante com ação anti-inflamatória.

Ingredientes

4 tomates maduros picados

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

picado 1 colher de sopa de farelo de aveia

1 colher de sopa de azeite de oliva

Folhas frescas de manjericão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente os tomates e cozinhe até que comecem a desmanchar. Bata tudo no liquidificador junto com o farelo de aveia até ficar homogêneo. Volte à panela e cozinhe por mais alguns minutos até obter a consistência desejada. Tempere com sal, pimenta-do-reino e manjericão. Sirva em seguida.

Por Priscila Correia