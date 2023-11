3 receitas de drinks com gin para se refrescar

Aprenda a preparar bebidas simples e deliciosas para aliviar o calor

Tom Collins Imagem: Eduardo Benini

O Brasil está enfrentando uma onda de calor nos últimos dias. Assim, para quem quer que se refrescar, os drinks com gin apresentam-se como uma das melhores alternativas, afinal podem ser servidos em festas, jantares e até em rodas de conversa entre amigos. Por isso, o bartender Rafael Câmara, parceiro da Weber Haus, explica o passo a passo para preparar 3 drinks deliciosos com a bebida. Confira!

Tom collins

Ingredientes

Xarope simples

200 ml de água

200 g de açúcar refinado

Drink

60 ml de gin

25 ml de suco de limão tahiti

tahiti 20 ml de xarope simples

40 ml de água com gás

Pedras de gelo a gosto

Cascas de limão-siciliano para decorar

Modo de preparo

Xarope simples

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Após, adicione o açúcar e mexa até diluir. Desligue o fogo e espere esfriar e sirva acompanhado do drink. A validade do xarope é de aproximadamente 14 dias, mantendo sempre refrigerado.

Drink

Em um copo longo, coloque as pedras de gelo e o restante dos ingredientes, deixando a água com gás por último. Mexa para misturar. Finalize decorando com a casca de limão-siciliano e sirva em seguida.

Dry martini

Dry martini Imagem: Eduardo Benini

Ingredientes

70 ml de gin

20 ml de vermute seco

1 colher de sopa de salmoura de azeitona

3 azeitonas no palito

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um copo grande, coloque todos os ingredientes, menos as azeitonas, e misture por 12 segundos. Após, com a ajuda de um coador, coe o drink, transfira para uma taça de martini e finalize decorando com as azeitonas no palito. Sirva em seguida.

Negroni

Negroni Imagem: Eduardo Benini

Ingredientes

30 ml de gin

30 ml de campari

30 ml de vermute tinto

1 rodela de laranja

Gelo a gosto

Modo de preparo

Em um copo americano, coloque o gelo. Depois, cubra com gin, campari e vermute e misture para gelar a bebida. Por último, adicione a rodela de laranja e sirva em seguida.