3 receitas de drinks de saquê com frutas

Saquê oferece um aroma doce e suave às bebidas Imagem: Marian Weyo | Shutterstock

Originário do Japão, o saquê é uma bebida alcoólica milenar feita a partir da fermentação do arroz. Muito comum na cultura japonesa, a bebida é enquadrada na mesma categoria do vinho e, devido ao seu aroma doce e suave, rompeu barreiras e conquistou o paladar de diversas nacionalidades.

Atualmente, o saquê é muito utilizado no preparo de drinks, principalmente por quem quer inovar, surpreender os convidados ou simplesmente experimentar algo novo. E o que é ainda melhor, é perfeito para combinar com frutas para deixar as bebidas ainda mais bonitas e brindar em grande estilo.

Por isso, o bartender Elvis Bueno, parceiro da Azuma, ensina 3 receitas de drinks com saquê para você experimentar. Veja!

Saquê com melancia e limão

Saquê com melancia e limão (Imagem: Rafael Peixoto)

Ingredientes

50 ml de saquê sabor tangerina com pimenta rosa

15 ml de limão-siciliano espremido

Energético sabor melancia e pedras de gelo a gosto

e pedras de gelo a gosto Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Em uma taça, coloque as pedras de gelo. Adicione o sake, o energético e o limão-siciliano espremido e misture suavemente com a ajuda de uma colher. Para finalizar, decore e aromatize com folhas de hortelã. Sirva em seguida.

Sakerinha com maracujá e morango

Sakerinha com maracujá e morango (Imagem: Rafael Peixoto)

Ingredientes

50 ml de saquê

30 ml de maracujá

6 morangos

25 ml de xarope de açúcar

Ramos de manjericão para decorar

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um copo grande, coloque o morango, o maracujá e o açúcar. Amasse os ingredientes, complete o copo com gelo, adicione o saquê e misture com a ajuda de uma colher. Para finalizar, decore e aromatize com o ramo de manjericão. Sirva em seguida.

Drink rosa e paixão

Drink rosa e paixão (Imagem: Rafael Peixoto)

Ingredientes

50 ml de saquê

10 ml de campari

Refrigerante de pink lemonade e pedras de gelo a gosto

1 fatia de laranja-bahia para decorar

Modo de preparo

Em um copo grande, coloque as pedras de gelo. Adicione o saquê, o refrigerante de pink lemonade e o campari e misture suavemente com a ajuda de uma colher. Finalize decorando com uma fatia de laranja-bahia. Sirva em seguida.

Por Renato Lopes