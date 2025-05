3 receitas de hambúrguer vegetariano para fazer em casa 

Aprenda a preparar opções saborosas e práticas sem ingredientes de origem animal

Hambúrguer vegetariano de batata-doce e grão-de-bico Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock

Que tal comemorar o Dia do Hambúrguer com receitas deliciosas, práticas e livres de ingredientes de origem animal? Preparar hambúrgueres vegetarianos em casa é uma forma criativa e saudável de explorar novos sabores, texturas e combinações. Além de representarem uma excelente alternativa para reduzir o consumo de carne, essas opções são versáteis e podem ser facilmente adaptadas às preferências pessoais e aos ingredientes disponíveis.

Confira, a seguir, três receitas de hambúrguer vegetariano para fazer em casa!

Hambúrguer vegetariano de batata-doce e grão-de-bico

Ingredientes

250 g de purê de batata-doce

1 1/2 xícara de chá de grão-de-bico cozido

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

1/4 xícara de chá de coentro fresco picado

2 dentes de alho picados

1/2 cebola roxa picada

1 colher de sopa de suco de limão

1/2 colher de chá de cominho em pó

1/2 colher de chá de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para grelhar

Modo de preparo

Em um recipiente, amasse o grão-de-bico com um garfo, deixando alguns pedaços inteiros para dar textura. Adicione o purê de batata-doce e misture bem. Junte o alho, a cebola, o suco de limão, o coentro, o cominho, a páprica defumada, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e adicione a aveia aos poucos, até que a massa fique firme e modelável. Com as mãos úmidas, faça bolinhas e achate, formando os hambúrgueres. Aqueça uma frigideira antiaderente com um fio de azeite em fogo médio e grelhe os hambúrgueres por 4 minutos de cada lado, até dourarem e ficarem firmes. Sirva em seguida.

Hambúrguer vegetariano de quinoa e beterraba

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de água

1 beterraba ralada crua

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/4 xícara de chá de farinha de aveia

2 colheres de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Lave bem a quinoa em água corrente, coloque-a em uma panela com a água e leve ao fogo alto até ferver. Após, abaixe o fogo, tampe a panela e cozinhe até a água secar. Retire do fogo e deixe esfriar. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados.

Transfira a cebola e o alho refogados para um recipiente e acrescente a quinoa cozida, a beterraba ralada, a cebola, o sal, a pimenta-do-reino, o suco de limão e a salsinha. Misture bem e adicione a farinha de aveia aos poucos, até a massa ficar modelável. Molde os hambúrgueres, coloque-os em uma forma forrada com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200º C por aproximadamente 20 minutos, virando na metade. Retire do forno e sirva em seguida.

Dica: sirva com pão de hambúrguer ou salada.

Hambúrguer vegetariano de feijão-preto Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock

Hambúrguer vegetariano de feijão-preto

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão -preto cozido e escorrido

-preto cozido e escorrido 1/2 xícara de chá de aveia em flocos

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher de chá de cominho em pó

Sal a gosto

Azeite para grelhar

Modo de preparo

Em uma tigela, amasse o feijão-preto com um garfo e adicione a aveia, a cebola, o alho, o cominho e o sal. Misture até obter uma massa homogênea. Com as mãos úmidas, faça bolinhas com a massa e achate-as, formando os hambúrgueres. Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio e grelhe os hambúrgueres por aproximadamente 4 minutos de cada lado, até dourarem. Sirva em seguida.