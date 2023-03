3 receitas de ovos de Páscoa fáceis de fazer

Aprenda a preparar opções simples e deliciosas para economizar dinheiro

Ovo de Páscoa trufado com maracujá Imagem: DihandraPinheiro | Shutterstock

A Páscoa está chegando e, almejando celebrar a data, é comum as pessoas comprarem ovos de chocolate. Para economizar, uma ótima alternativa é prepará-los em casa. Com diversos recheios e sabores, você pode utilizar a criatividade para criar produções bonitas e deliciosas. E o melhor de tudo: ainda pode ganhar uma renda extra vendendo essas delícias. Por isso, confira 3 receitas de ovos de Páscoa irresistíveis para adoçar o seu feriado. Veja!

Ovo de Páscoa trufado com maracujá

Ingredientes

500 g de chocolate ao leite picado

ao leite picado 200 g de chocolate branco picado

250 g de creme de leite

1/4 de xícara de chá de suco concentrado de maracujá

Granulado para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o chocolate ao leite e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Após, em uma forma para ovo de Páscoa, faça uma camada fina de chocolate e coloque-a virada para baixo sobre uma superfície coberta com papel-alumínio. Repita o processo com todas as formas e leve à geladeira por 10 minutos. Faça camadas de chocolate por mais 2 vezes e leve novamente para gelar. Reserve.

Enquanto isso, em um recipiente, coloque o chocolate branco e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Desligue o fogo, adicione o creme de leite, o suco de maracujá e misture bem. Recheie os ovos com a trufa de maracujá e leve à geladeira até firmar. Depois, cubra a trufa com o chocolate ao leite, polvilhe com o granulado e leve à geladeira novamente por 15 minutos. Sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com brigadeiros.

Ovo de Páscoa recheado com creme de nozes

Ingredientes

1 kg de chocolate ao leite picado

350 g de leite condensado

1 xícara de chá de nozes trituradas

1 colher de sopa de manteiga

Nozes trituradas para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o chocolate e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Após, em uma forma para ovo de Páscoa, faça uma camada fina de chocolate e coloque-a virada para baixo sobre uma superfície coberta com papel-alumínio. Repita o processo com todas as formas e leve à geladeira por 5 minutos. Retire da geladeira, faça mais uma camada de chocolate, alise as bordas e leve para gelar por mais 10 minutos. Reserve.

Em uma panela, coloque o leite condensado, as nozes e a manteiga e leve ao fogo médio até a mistura desgrudar do fundo da panela, mexendo sempre. Desligue o fogo, espere esfriar, recheie os ovos de Páscoa e polvilhe com as nozes trituradas. Sirva em seguida.

Ovo de Páscoa recheado com beijinho (Imagem: DihandraPinheiro | Shutterstock)

Ovo de Páscoa recheado com beijinho

Ingredientes

1 kg de chocolate meio amargo picado

800 g de leite condensado

3 xícaras de chá de coco ralado

3 colheres de sopa de manteiga

Leite em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o chocolate e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Após, em uma forma para ovo de Páscoa, faça uma camada fina de chocolate e coloque-a virada para baixo sobre uma superfície coberta com papel-alumínio. Repita o processo com todas as formas e leve à geladeira por 10 minutos. Faça mais uma camada de chocolate e leve à geladeira novamente por 10 minutos. Reserve.

Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga, o coco ralado e leve ao fogo médio até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, espere esfriar e recheie os ovos. Polvilhe com leite em pó e sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com beijinhos e brigadeiros.