3 receitas de pães de mel irresistíveis e fofinhos

Pão de mel prático Imagem: Marian Weyo | Shutterstock

O pão de mel é um doce pequeno e delicado que conquistou o paladar dos brasileiros. Isso porque possui uma textura única e um sabor irresistível. Apesar disso, o seu diferencial está mesmo na sua característica versátil, pois ele é perfeito para presentear pessoas queridas ou, ainda, vender e aumentar a renda — de forma econômica, já que ele é preparado com ingredientes simples e fáceis de encontrar.

A seguir, a Chef Elaine Pigini indica 3 receitas de pão de mel incríveis para você preparar e aproveitar o que há de melhor nesse doce. Veja!

Dica da chef

Segundo Elaine Pigini, alguns cuidados são essenciais para manter o frescor e ter sempre produtos fresquinhos. O tempo de forno, por exemplo, varia muito. Por isso, é preciso estar atento e, assim que a massa estiver assada, retirá-la de imediato, para manter a umidade natural.

Pão de mel prático

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1/4 de xícara de chá de chocolate em pó 50%

1 colher de café de cravo em pó

1 colher de sobremesa de canela em pó

1 colher de café de fermento químico em pó

1 colher de sobremesa de bicarbonato de sódio

1 colher de sopa de manteiga derretida

1/2 xícara de chá de mel

1 xícara de chá de leite

1 ovo

Doce de leite para rechear

Chocolate derretido para banhar

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes secos e misture bem. Em outro recipiente, coloque a manteiga, o mel, o leite e o ovo e mexa bem. Depois, junte as duas misturas e, com a ajuda de um fuê, mexa até obter uma massa leve. Disponha a massa sobre uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 15 minutos.

Após, desligue o forno, espere esfriar, corte a massa ao meio, recheie com o doce de leite e cubra novamente com o restante da massa. Passe sobre o chocolate derretido e disponha sobre uma superfície lisa para secar. Sirva em seguida.

Pão de mel com café

Ingredientes

1 xícara de chá de leite condensado

1 xícara de chá de leite

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de chá de cravo torrado e moído

1 colher de chá de café solúvel

1 xícara de chá de mel

3 xícaras de chá de farinha de trigo

2 colheres de chá rasas de fermento químico em pó

2 colheres de chá de bicarbonato de sódio

Chocolate derretido para rechear e banhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o leite condensado, o leite, a canela em pó, o cravo, o café solúvel e o mel e misture bem. Peneire a farinha de trigo, o fermento químico e o bicarbonato de sódio sobre a mistura e mexa até obter uma consistência lisa. Após, disponha a massa em forminhas redondas e leve-as ao forno preaquecido a 180ºC por 30 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme os pães de mel, corte ao meio e recheie com o chocolate. Depois, banhe com o chocolate, espere secar e sirva em seguida.

Pão de mel com cereja

Ingredientes

4 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de manteiga

1 xícara de chá de mel

1 xícara de chá de açúcar mascavo

2 ovos

1 colher de sopa de bicarbonato de sódio

de bicarbonato de sódio 1 colher de sopa de café solúvel

1/2 xícara de chá de cerveja

2 colheres de chá de canela em pó

1 colher de chá de cravo-da-índia em pó

Doce de leite para rechear

Chocolate derretido para banhar

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, peneire a farinha de trigo, o açúcar mascavo, o bicarbonato de sódio, o café, a canela e o cravo-da-índia. Adicione o leite, a manteiga, o mel, os ovos e a cerveja e misture até obter uma massa homogênea. Depois, disponha a massa em forminhas untadas com manteiga e enfarinhadas com farinha de trigo. Leve-as ao forno preaquecido a 180ºC por 30 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, recheie com o doce de leite e banhe no chocolate derretido. Disponha sobre uma superfície lisa para secar e sirva em seguida.