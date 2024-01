3 receitas de rabada fáceis de fazer

Aprenda a preparar versões saborosas e suculentas do famoso prato consumido na Xepa do BBB24

Rabada tradicional Imagem: flanovais | Shutterstock

A receita de rabada é conhecida por ser saborosa e suculenta. Com uma textura macia que desfaz na boca, ela conquista até mesmo os paladares mais aguçados e dificilmente não agrada no quesito aroma. Isso porque a combinação entre os temperos torna a fragrância dessa carne irresistível. Para ficar ainda melhor, ela pode ser preparada com molho ou na versão com cachaça.

A seguir, confira 3 receitas de rabadas deliciosas que vão te deixar com água na boca!

Rabada tradicional

Ingredientes

2 kg de rabada limpa

6 dentes de alho descascados e amassados

2 cebolas descascadas e picadas

2 ramos de alecrim

1/5 de xícara de chá de caldo de carne

1 maço de coentro picado

1 colher de sopa de colorau

500 ml de cerveja preta

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a rabada e o restante dos ingredientes e misture bem. Cozinhe até secar. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe por mais 30 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Rabada com molho de tomate

Ingredientes

2 kg de rabada fresca

1 cebola descascada e picada

4 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho descascados e amassados

3 colheres de sopa de molho de tomate

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a carne com sal e pimenta-do-reino e reserve. Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a rabada e mexa para incorporar. Junte a água, tampe a panela e cozinhe por 30 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e coloque o molho de tomate. Leve novamente ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, deixe esfriar até o óleo emergir na superfície e retire-o com a ajuda de uma concha. Salpique com o cheiro-verde e sirva em seguida.

Rabada com agrião Imagem: renata colell | Shutterstock

Rabada com agrião

Ingredientes

1 kg de rabada

1 cebola descascada e picada

1 pimenta vermelha picada

1 folha de louro

1 dose de pinga

3 tomates sem sementes e picados

sem sementes e picados 3 dentes de alho descascados e amassados

1 maço de agrião

Suco de 2 limões

Sal e óleo a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a rabada e tempere com suco de limão. Reserve. Em uma panela de pressão, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e a pimenta vermelha e doure. Acrescente os tomates, a rabada e o sal e misture bem. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe por 40 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela, coloque a folha de louro e a pinga e leve novamente ao fogo médio para cozinhar por mais 5 minutos. Por último, coloque o agrião e mexa para incorporar. Desligue o fogo e sirva em seguida.