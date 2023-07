3 receitas de requeijão vegano para fazer no liquidificador

Aprenda a preparar opções irresistíveis para servir com pães e bolachas ou para utilizar na preparação de diversos pratos

Requeijão de coco Imagem: Nina Firsova | Shutterstock

O requeijão é um dos melhores acompanhamentos para servir com pães, bolachas, torradas e até tortas e pizzas. Perfeito para incrementar o sabor, eles são fáceis de fazer e harmonizam bem com diferentes tipos de bebidas; por isso, se adéquam a diversas ocasiões e pratos. E o melhor de tudo: levam poucos ingredientes e podem ser preparados em versões veganas. A seguir, confira 3 receitas de requeijão vegano deliciosas para você experimentar!

Requeijão de coco

Ingredientes

1 xícara de chá de polpa de coco cortada em pedaços

cortada em pedaços 2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os pedaços de coco e bata até triturar bem. Adicione o azeite e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Acrescente o sal e a pimenta-do-reino e bata para incorporar com os demais ingredientes. Após, transfira o requeijão para um recipiente com tampa e leve à geladeira por 30 minutos. Sirva em seguida.

Requeijão de inhame

Ingredientes

200 g de inhame cru descascado

cru descascado 1 colher de sopa de azeite

1 dente de alho descascado e amassado

Suco de 1 limão

Sal a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o inhame, cubra com água e tampe a panela. Leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos. Após, desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e espere amornar. Transfira o legume para um liquidificador e bata bem. Adicione o restante dos ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha em um recipiente com tampa e sirva em seguida.

Requeijão de castanha-de-caju (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)

Requeijão de castanha-de-caju

Ingredientes

1 xícara de chá de castanha-de-caju

1 colher de sopa de suco de limão

1/2 xícara de chá de água quente

1 dente de alho descascado e amassado

3 colheres de sopa de azeite

1 colher de sobremesa de pasta de gergelim

1 colher de sobremesa de polvilho doce

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as castanhas-de-caju, cubra com água e deixe de molho por 8 horas. Após, escorra a água e disponha as castanhas em um liquidificador. Adicione o restante dos ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente com tampa e leve à geladeira por 20 minutos. Sirva em seguida.