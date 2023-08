3 receitas de risoto vegano fáceis de fazer

Aprenda a preparar diferentes versões desse prato sem ingredientes de origem animal

Risoto de abóbora Imagem: Giancarlo Polacchini | Shutterstock

O risoto é um prato tipicamente italiano que rompeu barreiras e conquistou o paladar de diversas nacionalidades. Geralmente preparado à base de arroz, cebola, manteiga e caldo de legumes, ele possui uma consistência cremosa que o torna único. Mas, por estar presente em diversas nacionalidades, esse prato passou por várias modificações e, atualmente, pode ser feito com diferentes tipos de ingredientes, inclusive com aqueles que excluem substâncias de origem animal.

Por isso, confira a seguir 3 receitas de risoto vegano de dar água na boca para você experimentar e se surpreender!

Risoto de abóbora

Ingredientes

1/4 de abóbora cabotiá descascada e picada

descascada e picada 1 cebola descascada e picada

1 xícara de chá de arroz arbóreo

1/4 xícara de chá de vinho branco seco

1,5 l de caldo de legumes caseiro

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque a abóbora e tempere com azeite e sal. Leve ao forno preaquecido a 200°C até o legume ficar macio. Desligue o fogo, espere amornar e, com a ajuda de um garfo, amasse grosseiramente. Reserve.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o arroz e o sal e refogue por 3 minutos. Junte o vinho e refogue até a bebida evaporar. Aos poucos, coloque o caldo de legumes e refogue até secar, mexendo sempre. Por último, coloque a abóbora e misture bem. Desligue o fogo, acerte o sal e tempere com pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Risoto de legumes

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz arbóreo

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1 berinjela descascada e picada

descascada e picada 1 xícara de chá de vagem cortada em rodelas

1 abobrinha descascada e picada

1 cenoura descascada e picada

1 colher de chá de açafrão

1 colher de chá de sal

3 xícaras de chá de caldo de legumes

1 colher de sopa de orégano

Modo de preparo

Em um escorredor, coloque o arroz e lave em água corrente. Escorra a água e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o arroz e refogue por 5 minutos. Adicione duas xícaras de chá de caldo de legumes e o sal e misture bem. Tampe a panela e cozinhe até a água secar. Após, reduza o fogo, coloque todos os legumes e o açafrão na panela e misture bem. Cubra com o restante do caldo de legumes e mexa até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo, polvilhe com orégano e sirva em seguida.

Risoto com brócolis (Imagem: MariaKovaleva | Shutterstock)

Risoto com brócolis

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz arbóreo

Floretes de 1 ramo de brócolis

4 colheres de sopa de azeite

4 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e picada

Suco de 1 limão

Sal, tomilho e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque os floretes de brócolis, metade da cebola, o tomilho e o sal e cubra com água. Leve ao fogo médio até o brócolis ficar al dente. Desligue o fogo, retire os floretes de brócolis e, na panela com o caldo, coloque mais um pouco de água. Reserve ambos.

Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e o restante da cebola e doure. Acrescente o arroz e o sal e refogue por 3 minutos. Acrescente o suco de limão e a pimenta-do-reino e misture bem. Reduza o fogo e, aos poucos, coloque o caldo do brócolis reservado, mexendo sempre até secar. Desligue o fogo, coloque os floretes de brócolis e misture bem. Acerte o sal e sirva em seguida.