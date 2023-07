3 receitas de sopas saborosas para os dias frios

Aprenda a preparar opções deliciosas para se aquecer durante o inverno

Sopa de mandioquinha com bacon Imagem: Estudio Originar | Shutterstock

Durante os dias frios, as sopas são um dos pratos favoritos para se aquecer. Isso porque elas são práticas de fazer e podem ser combinadas com ingredientes nutritivos, que fortalecem a imunidade e ajudam a prevenir doenças. Além disso, são ideias para quem deseja uma alimentação completa sem perder o sabor. A seguir, confira 3 receitas de sopas especiais para você fazer em casa!

Sopa de mandioquinha com frango e bacon

Ingredientes

500 g de mandioquinha descascada e picada

1 colher de sopa de manteiga

1 cebola descascada e picada

1 l de caldo de frango

200 g de peito de frango cozido e desfiado

100 g de bacon cortado em cubos e frito

Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cebola e a mandioquinha e frite. Após, cubra com o caldo de frango e cozinhe até a mandioquinha ficar macia. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira a mistura para um liquidificador. Bata até triturar bem e disponha a mistura novamente sobre a panela. Leve ao fogo médio até levantar fervura. Por último, junte o frango e o bacon e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal, pimenta-do-reino e polvilhe com salsinha picada. Sirva em seguida.

Sopa com espinafre com legumes

Ingredientes

1 maço de espinafre lavado e picado

lavado e picado 3 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de azeite

1/2 cebola descascada e picada

2 xícaras de chá de feijão cozido e temperado

4 batatas descascadas e cortadas em cubos

2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

1 xícara de chá de macarrão

1 l de caldo de carne

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o espinafre e o feijão e bata bem. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as batatas, as cenouras e o caldo de carne e cozinhe até os vegetais ficarem al dente. Junte o macarrão e o feijão reservado e cozinhe até obter uma sopa macia e cremosa. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

Sopa de cenoura com batata (Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock)

Sopa de cenoura com batata

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

2 batatas descascadas e picadas

descascadas e picadas 2 xícaras de chá de floretes de couve-flor

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos

1 l de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a cenoura, o pimentão e as batatas e refogue por 2 minutos, mexendo sempre. Após, acrescente a água e cozinhe até levantar fervura. Em seguida, coloque os floretes de couve-flor sobre a panela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até os vegetais ficarem macios. Desligue o fogo e srva em seguida.

Dica: sirva polvilhado com coentro.