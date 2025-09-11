3 receitas de suco detox com pepino
Aprenda a usar esse vegetal no preparo de bebidas refrescantes e nutritivas
Rico em fibras, antioxidantes e propriedades anti-inflamatórias, o pepino é um ingrediente perfeito para incluir na dieta, principalmente em sucos detox. Composto por cerca de 95% de água, ele ajuda a manter o corpo hidratado, favorece a digestão e, por ser pouco calórico, ainda auxilia no processo de perda de peso.
A seguir, confira 3 receitas de suco detox com pepino que combinam sabor e saúde para você incluir na dieta!
Suco detox de pepino com limão e alecrim
Ingredientes
- 1 pepino cortado em rodelas
- Suco de 2 limões
- 250 ml de água
- Folhas de hortelã, alecrim e pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.
Suco detox de pepino com aipo e maçã-verde
Ingredientes
- 1 pepino cortado em rodelas
- 2 talos de aipo picados
- 1 maçã-verde sem sementes e picada
- Suco de 1 limão
- 250 ml de água gelada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.
Suco detox de pepino com abacaxi e espinafre
Ingredientes
- 2 fatias de abacaxi
- 1/2 pepino cortado em rodelas
- 1 punhado de folhas de espinafre
- 250 ml de água gelada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.