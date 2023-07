3 receitas de tortas veganas salgadas para fazer no liquidificador

Aprenda a preparar opções deliciosas e sem ingredientes de origem animal

Torta de alho com brócolis Imagem: Alan Camargo Fotografia | Shutterstock

Seja no almoço ou lanche da tarde, as tortas são sempre uma ótima opção. Elas são incrivelmente versáteis e podem ser recheadas de diversas formas. Com opções veganas, o prato fica ainda mais saboroso, nos permitindo explorar uma infinidade de sabores, texturas e combinações únicas. E o melhor: sem ingredientes de origem animal. Por isso, confira três receitas de tortas veganas que vão surpreender o seu paladar!

Torta de alho com brócolis

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de leite de soja

1 xícara de chá de óleo vegetal

4 colheres de sopa de farinha de linhaça

1/2 xícara de chá de queijo vegano

1 colher de chá de sal

13 colheres de sopa de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

Margarina vegana para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

1 xícara de chá de alho picado

2 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de óleo

300 g de brócolis congelado

1 xícara de chá de azeitona preta picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

200 g de requeijão vegano

Modo de preparo

Bata no liquidificador o leite de soja, o óleo, a farinha de linhaça, o queijo e o sal por 2 minutos. Acrescente a farinha, aos poucos, o fermento e bata até obter uma mistura homogênea. Em uma panela, aqueça o azeite e o óleo em fogo médio e refogue o alho. Acrescente os brócolis e refogue por 5 minutos. Retire do fogo, misture a azeitona e tempere com sal e pimenta-do-reino. Em um refratário de aproximadamente 34 cm x 20 cm untado com margarina e enfarinhado com farinha de trigo, despeje metade da massa e espalhe o recheio e o requeijão vegano. Cubra com a massa restante e leve ao forno médio preaquecido por 30 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.

Torta cremosa de milho-verde

Ingredientes

300 g de massa para pastel vegana

2 xícaras de chá de leite de soja

3 colheres de sopa de farinha de trigo

2 latas de milho-verde escorrido

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

50 g de queijo vegano ralado

3 colheres de sopa de farinha de rosca

Modo de preparo

Forre o fundo e as laterais de uma forma (20 cm de diâmetro) de aro removível com a massa de pastel. Leve ao forno médio preaquecido por 10 minutos. No liquidificador, bata o leite de soja, a farinha, 1 lata de milho-verde, sal e pimenta até ficar homogêneo. Transfira para uma panela e leve ao fogo médio, mexendo até engrossar. Desligue o fogo e adicione o milho-verde restante, o cheiro-verde e misture. Despeje sobre a massa. Polvilhe com o queijo vegano ralado e a farinha de rosca misturados. Leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos ou até dourar. Espere esfriar um pouco, desenforme e sirva.

Torta de palmito

Ingredientes

Massa

4 colheres de sopa de farinha de linhaça

2 xícaras de chá de leite de soja

1 xícara de chá de óleo vegetal

1/4 de colher de chá de sal

3 colheres de sopa de queijo vegano ralado

12 colheres de sopa de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

1 colher de sopa de manteiga vegana

1 cebola picada

3 tomates sem sementes e picados

500 g de palmito picado

picado 1 colher de sopa de extrato de tomate

10 azeitonas verdes picadas

Temperos a gosto

Modo de preparo

Bata no liquidificador todos os ingredientes da massa até ficar homogêneo. Transfira para um recipiente untado com óleo e enfarinhado com farinha de trigo e reserve. Em uma panela, aqueça o óleo vegetal em fogo médio e refogue a cebola e os tomates. Acrescente o palmito, o extrato de tomate, as azeitonas e tempere a gosto. Coloque o refogado sobre a massa e leve ao forno médio preaquecido por aproximadamente 30 minutos. Sirva em seguida.