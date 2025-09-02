3 receitas de vitaminas nutritivas para o lanche da tarde
Veja como preparar bebidas deliciosas para deixar a alimentação mais equilibrada
As vitaminas são excelentes opções para enriquecer os lanches da tarde, já que combinam diferentes frutas ricas em vitaminas, minerais e fibras essenciais para o bom funcionamento do organismo. Além de serem práticas e saborosas, ajudam a aumentar a ingestão de nutrientes importantes.
A seguir, confira 3 receitas de vitaminas nutritivas para o lanche da tarde!
Vitamina de coco, banana e aveia
Ingredientes
- 1 banana madura
- 200 ml de leite de coco
- 2 colheres de sopa de coco seco ralado sem açúcar
- 1 colher de sopa de aveia em flocos
- 1 colher de chá de mel
- 5 pedras de gelo
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.
Vitamina de manga e maracujá
Ingredientes
- 1 manga madura picada
- 1 polpa de maracujá
- 200 ml de leite desnatado gelado
- 1 colher sopa de mel
- 1 colher de sopa de linhaça
- 5 pedras de gelo
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.
Vitamina de ameixa, maçã e morango
Ingredientes
- 5 morangos
- 1 maçã sem sementes e cortada em pedaços
- 3 ameixas secas sem caroço
- 200 ml de leite desnatado gelado
- 1 colher de sopa de aveia em flocos
- 1 colher de chá de mel
- 4 pedras de gelo
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.
