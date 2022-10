3 receitas de waffles diferentes e saborosas  

Aprenda a preparar opções simples e crocantes

Waffle de chocolate Imagem: Shutterstock

Embora seja popular nos Estados Unidos, o waffles surgiu durante a Idade Média, em uma região em que hoje está localizada a Bélgica. Ele costuma ser preparado à base de ovos, leite, farinha de trigo e fermento. É perfeito para servir tanto no café da manhã quanto no lanche da tarde. Pensando nisso, separamos 3 receitas de waffles crocantes para você experimentar. Confira!

Waffle de chocolate

Ingredientes

3 ovos

1 1/2 xícara de chá de leite

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de amido de milho

1 colher de sopa de fermento em pó

2 colheres sopa de açúcar

1 colher de sopa de sal

4 colheres de sopa de manteiga derretida

4 colheres de sopa de chocolate em pó

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma massa homogênea. Aqueça o aparelho de waffles. Coloque uma concha da massa e espalhe até cobrir o molde, feche a tampa e asse até a massa ficar dourada. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.

Dica: sirva acompanhado de cerejas. Se preferir, faça os waffles em uma frigideira.

Waffle de batata doce

Ingredientes

200 g de batata-doce descascada e cozida

1 banana madura cortada em rodelas

100 g de flocos de aveia

2 colheres de sopa de farinha de trigo

200 ml de água de coco

4 ovos

Canela a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a batata-doce, a banana, os flocos de aveia, a farinha de trigo, os ovos e a água de coco e misture até obter uma massa homogênea. Por último, coloque a canela em pó e mexa para incorporar. Aqueça o aparelho de waffles. Coloque uma concha da massa e espalhe até cobrir o molde, feche a tampa e asse até a massa ficar dourada. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.

Waffle de banana com nozes (Imagem: Shutterstock)

Waffle de banana e nozes

Ingredientes

3/4 de xícara de chá de nozes

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/4 de xícara de chá de açúcar

2 colheres de chá de fermento químico em pó

1 colher de chá de sal

2 gemas de ovo

2 claras de ovo

2 bananas amassadas

4 colheres de sopa de manteiga derretida

2 xícaras de chá de leite

Suco de 1 limão

1 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as nozes e leve ao fogo médio para tostar. Desligue o fogo, pique e reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar, a manteiga e o sal e misture bem. Após, adicione o fermento químico e mexa novamente. Reserve. Em outro recipiente, coloque o leite e o suco de limão e misture bem. Deixe descansar por 10 minutos. Depois, adicione as gemas, as bananas, a essência de baunilha e as nozes e misture.

Despeje a mistura sobre os ingredientes secos e mexa até obter uma massa homogênea. Reserve. Em uma batedeira bata as claras em neve, adicione a mistura reservada e mexa até incorporar a massa. Aqueça o aparelho de waffles. Coloque uma concha da massa e espalhe até cobrir o molde, feche a tampa e asse até a massa ficar dourada. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com pedaços de banana, nozes tostadas e sorvete de creme.