3 receitas deliciosas com bacalhau para a Páscoa

Nutricionista ensina como preparar esse peixe que é tradição nessa data

Bolinho de bacalhau Imagem: Luiz Ribeiro | Shutterstock

Fonte importante de proteínas, minerais e gorduras boas, o bacalhau rouba a cena durante a Páscoa. Renata Guirau, nutricionista do Oba Hortifruti, lembra que o peixe agrega alto valor nutricional às refeições. Ela ressalta que, independentemente da forma de preparo, ele não perde os nutrientes. “Podemos cozinhar, assar, grelhar, usar na forma de recheios, desfiado e, em todas essas técnicas de preparo, aproveitar muito bem os nutrientes”, afirma.

Como dessalgar

Visando garantir que o prato fique perfeito, o dessalgue merece atenção. Sendo assim, em um recipiente, o peixe deve imergir em água potável e ser mantido na geladeira para evitar o crescimento de bactérias. O ideal é que o dessalgue dure 24 horas, com troca da água a cada 4 a 6 horas, sempre mantendo sob refrigeração. Se forem pedaços grandes, pode ser necessário mais tempo para que ocorra dessalga suficiente, conforme explica Renata Guirau.

Invista no acompanhamento

A nutricionista diz que, para compor um prato balanceado, é importante incluir fontes de carboidrato, vitaminas e minerais. “O carboidrato pode vir do arroz, de uma massa, mas o bacalhau combina muito bem com batata e mandioquinha”. As vitaminas e os minerais, orienta a especialista, ficam por conta dos vegetais, que, inclusive, podem ser preparados junto ao bacalhau. “Nas preparações assadas, os legumes podem ser preparados assados também. Cenoura e brócolis cozidos com um pouco de manteiga, sal e sálvia são excelentes acompanhamentos”.

Além disso, a combinação com bons azeites, azeitona preta, salsinha e legumes na manteiga ajuda a deixar a preparação do bacalhau mais saborosa. Já a textura do peixe vai depender do objetivo da preparação. “Quando preparamos assado, pode ser interessante cobrir a assadeira para que o bacalhau não fique ressecado”, ensina.

Receitas com bacalhau

A nutricionista dá dicas de três receitas em que o bacalhau pode ser usado com as várias técnicas de preparo tanto em pratos mais frescos quanto mais quentes e petiscos. Confira!

Bolinho de bacalhau

1 xícara de chá de bacalhau dessalgado e desfiado

1 colher de sopa de azeite

2 dentes de alho amassados

2 colheres de sopa de cebola ralada

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

2 batatas cozidas e amassadas

1 ovo

6 colheres de sopa de farinha de rosca

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola. Desligue o fogo e acrescente os demais ingredientes, misturando delicadamente até formar uma massa homogênea. Acerte o sal e modele no formato desejado. Frite os bolinhos em óleo preaquecido ou asse em forno preaquecido e sirva em seguida.

Observação: o bolinho feito no forno será fonte de menos calorias quando comparado à versão frita em óleo.

Escondidinho de bacalhau

1 kg de batata inglesa cozida e amassada

1 colher de sopa de manteiga

100 g de queijo parmesão ralado

2 colheres de sopa de cebola ralada

1/2 kg de bacalhau desfiado e dessalgado

1 tomate picado em cubinhos

1 cebola ralada

2 dentes de alho amassados

1/2 xícara de chá de azeitonas pretas picadas

4 colheres de sopa de azeite

4 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio e refogue a cebola. Acrescente as batatas ao refogado. Acerte o sal e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio, acrescente o bacalhau e refogue por alguns minutos. Coloque o cheiro-verde picado, as azeitonas e o tomate e misture. Tempere com sal e reserve.

Montagem

Em um refratário, coloque uma camada do bacalhau e cubra com uma camada grossa do purê. Acrescente o queijo parmesão ralado por cima. Leve ao forno médio preaquecido para gratinar por cerca de 20 minutos e sirva em seguida.

Opção para intolerantes à lactose: a manteiga pode ser substituída por azeite, e o queijo ralado, por levedura nutricional.

Bacalhau com espinafre (Imagem: Divulgação | Oba Hortifruti)

Bacalhau com espinafre

500 g de lombo de bacalhau dessalgado

Azeite e vinagre de maçã a gosto

200 g de shitake fatiado

5 dentes de alho amassados

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

4 batatas inglesas

1 cebola

Modo de preparo

Corte as batatas e a cebola em rodelas. Cubra o fundo de um refratário com as batatas e, em seguida, com a cebola. Acomode o lombo de bacalhau em seguida. Regue com azeite e adicione sal. Leve ao forno médio preaquecido para assar até dourar e reserve. Em uma panela, aqueça um pouco de azeite e doure o alho. Acrescente o shitake e refogue até dourar. Acrescente o espinafre, misture e desligue o fogo. Acerte o sal. Sirva o bacalhau assado com o refogado de espinafre e cogumelos ainda quente.

Por Marcia Marcon