3 receitas deliciosas com berinjela para sair da rotina

Veja como aproveitar a versatilidade desse ingrediente na cozinha

Berinjela à parmegiana Imagem: Adobe Stock

A berinjela é um ingrediente incrivelmente versátil na cozinha, capaz de se adaptar a uma ampla variedade de pratos e estilos culinários. Sua textura única e sabor suave permitem que seja utilizada em preparações simples ou mais elaboradas. A seguir, confira 3 receitas especiais para deixar suas refeições mais saborosas!

Berinjela à parmegiana

Ingredientes

2 berinjelas

400 g de muçarela fatiada

300 ml de molho de tomate

1 ovo batido

Farinha de rosca e de trigo para empanar

Óleo para fritar

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, corte as berinjelas em fatias, no sentido do comprimento e tempere-as com sal. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio. Passe as fatias de berinjela na farinha de trigo, no ovo e, depois, na farinha de rosca. Frite todas as fatias de berinjela no óleo, escorra em papel-toalha e reserve. Forre uma travessa com o molho de tomate e coloque as fatias da berinjela. Cubra com o queijo e leve ao forno médio preaquecido para derreter. Retire do forno, espere esfriar e sirva.

Brusqueta de berinjela

Ingredientes

1 berinjela

100 g de queijo muçarela cortado em fatias

cortado em fatias 1 tomate picado em cubos pequenos

2 dentes de alho espremidos

Sal, azeite, coentro, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, corte a berinjela em rodelas grossas e tempere com sal e pimenta-do-reino. Coloque as rodelas em uma forma e leve-as ao forno preaquecido a 200ºC por 20 minutos. Coloque o tomate em um recipiente e acrescente o alho, o coentro e o orégano. Acrescente um pouco de azeite, misture bem e reserve. Retire a berinjela do forno e coloque o tomate picado por cima. Cubra com as fatias de muçarela e polvilhe com orégano. Leve ao forno novamente até o queijo derreter. Retire do forno, espere esfriar e sirva.

Berinjela recheada

Ingredientes

1 berinjela

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 tomates sem sementes cortados em cubos

2 colheres de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e folhas de manjericão a gosto

100 g de queijo muçarela ralado

Modo de preparo

Lave a berinjela em água corrente e corte ao meio, no sentido do comprimento. Retire a polpa, pique e reserve (guarde as duas metades). Coloque azeite em uma frigideira e leve ao fogo médio até aquecer. Acrescente o alho e a cebola e refogue por 3 minutos. Adicione a polpa da berinjela e misture.

Deixe os ingredientes cozinharem por 5 minutos e coloque o tomate e o manjericão. Cozinhe por mais 3 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e recheie as duas partes da berinjela. Cubra as berinjelas com o queijo, coloque-as em uma forma e leve ao forno preaquecido a 180ºC por aproximadamente 10 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.