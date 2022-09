3 receitas deliciosas de bolo pão de ló

Aprenda a preparar diferentes versões desse clássico da confeitaria italiana

Bolo pão de ló tradicional Imagem: Shutterstock

O pão de ló é de origem Italiana e faz muito sucesso no Brasil. Possui uma textura leve, macia e é perfeito para consumir acompanhado de um café. Contudo, o bolo que costuma ser simples, também pode ser preparado com recheios e coberturas. Por isso, selecionamos 3 receitas para você fazer em casa. Confira!

Pão de ló tradicional

Ingredientes

4 claras

4 gemas

1 xícara de chá de água morna

2 xícaras de chá de açúcar

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

Modo de preparo

Em uma tigela, quebre os 4 ovos e separe as claras das gemas. Em seguida, bata as claras na batedeira até ficar em ponto de neve. Reserve. Após, bata as gemas e a água morna em uma batedeira até obter uma espuma. Depois, acrescente o açúcar e bata até misturar. Adicione a farinha de trigo, o fermento em pó e misture delicadamente. Acrescente as claras em neve e misture delicadamente. Transfira a mistura para uma forma untada e enfarinhada. Bata a forma para retirar o excesso de bolhas de ar. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 30 minutos. Desenforme e sirva.

Pão de ló com banana caramelizada

Ingredientes

Massa

4 ovos

1 1/2 xícara de chá de açúcar

2 xícaras de chá de farinha de trigo peneirada

1 colher de sobremesa de fermento em pó

de fermento em pó 1 colher de sopa de canela em pó

200 ml de leite

Cobertura

6 bananas nanicas maduras

2 xícaras de chá de açúcar

de açúcar 1/2 xícara de chá de água quente

Modo de preparo

Cobertura

Derreta e doure o açúcar até formar um caramelo e adicione a água quente. Deixe ferver até obter uma calda e reserve. Fatie as bananas em sentido do comprimento e reserve.

Massa

Em uma batedeira, bata os ovo e o açúcar por 15 minutos. Enquanto isso, misture a canela e a farinha de trigo. Reduza a velocidade da batedeira e acrescente, aos poucos, o preparo de farinha e canela. Adicione o leite e, em seguida, o fermento. Misture levemente e reserve. Forre uma forma com a banana e despeje a calda de açúcar sobre ela. Após, acrescente delicadamente a massa. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por aproximadamente 30 minutos. Desenforme e sirva.

Pão de ló de chocolate (Imagem: Shutterstock)

Pão de ló de chocolate

Ingredientes

3 xícaras de chá de farinha de trigo

2 xícaras de chá de açúcar

4 ovos

1 xícara de chá de leite quente

quente 1/2 xícara de chá de chocolate em pó 50%

1 colher de sopa de fermento em pó

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o leite quente com o chocolate em pó e reserve. Em uma batedeira, coloque o açúcar e os ovos. Bata em velocidade alta por aproximadamente 8 minutos. Diminua a velocidade e vá adicionando, aos poucos, a mistura de leite com chocolate em pó. Em seguida, adicione a farinha de trigo e bata por mais 2 minutos. Por último, adicione o fermento em pó e bata mais um pouco, em velocidade baixa, apenas para misturar. Transfira a mistura para uma forma untada e enfarinhada. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por aproximadamente 45 minutos. Retire do forno, desenforme e sirva.