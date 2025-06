Veja como preparar opções saudáveis e nutritivas com esse tubérculo

Inhame cozido com leite de coco Imagem: Kritchai7752 | Shutterstock

O inhame é um tubérculo de casca grossa e polpa clara, conhecido pelo seu sabor suave e textura macia após o cozimento. Rico em nutrientes, ele é uma excelente fonte de carboidratos complexos, fibras, vitaminas do complexo B, vitamina C e minerais como potássio e manganês. Versátil na culinária, pode ser usado no preparo de receitas deliciosas e práticas, tornando-se uma ótima opção para refeições saudáveis e variadas.

Abaixo, confira 3 receitas deliciosas e práticas com inhame!

Inhame cozido com leite de coco

Ingredientes

4 inhames descascados e cortados em rodelas

200 ml de leite de coco

2 xícaras de chá de água

1 colher de chá de sal

1 folha de louro

Pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o inhame e cubra com a água. Adicione o sal e a folha de louro e leve ao fogo médio. Cozinhe até o inhame ficar macio, o que leva cerca de 20 a 25 minutos. Após, escorra parte da água e deixe cerca de 1/2 xícara de chá. Acrescente o leite de coco e a pimenta-do-reino. Cozinhe por mais 5 minutos em fogo baixo, mexendo delicadamente para o inhame absorver o sabor. Sirva em seguida.

Pão de inhame na frigideira

Ingredientes

1 inhame descascado e cozido

1 ovo

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colher de chá de azeite

1 pitada de sal

1/2 colher de chá de fermento em pó

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, amasse bem o inhame até formar um purê liso. Acrescente o ovo, a farinha de aveia, o sal e o azeite, misturando bem até formar uma massa homogênea. Por último, adicione o fermento e mexa suavemente. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo e unte com um fio de azeite. Despeje a massa na frigideira, espalhando como uma panqueca grossa. Tampe e deixe cozinhar por cerca de 4 a 5 minutos. Vire com cuidado e deixe dourar do outro lado por mais 3 minutos. Sirva em seguida.

Sopa de inhame com costelinha de porco Imagem: Marcus Hsieh | Shutterstock

Sopa de inhame com costelinha de porco

Ingredientes

500 g de costelinha de porco em cortada pedaços

em cortada pedaços 4 inhames descascados e cortados em fatias grossas

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

1 pedaço pequeno de gengibre

1 pimenta dedo-de-moça

1,5 l de água

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure as costelinhas até ficarem levemente douradas. Adicione a cebola, o alho e o gengibre e refogue por alguns minutos, até que fiquem macios e aromáticos. Acrescente a água, o sal, a pimenta-do-reino e deixe cozinhar em fogo médio por cerca de 30 minutos, ou até a carne começar a ficar macia.

Coloque as fatias de inhame na panela e deixe cozinhar por mais 20 minutos, ou até que o tubérculo esteja macio. Acerte o sal, adicione a pimenta dedo-de-moça inteira e deixe cozinhar por mais 5 minutos. Sirva em seguida.