3 receitas econômicas com ossobuco para os dias frios

Aprenda a preparar opções que vão conquistar o seu paladar

Ossobuco com molho de tomate Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock

O ossobuco, também conhecido como chambari, é um corte de carne muito utilizado no preparo de receitas italianas. Saboroso e macio, ele é muito prestigiado por quem gosta de carne, pois possui textura e aroma únicos que o tornam irresistível, principalmente quando combinado com temperos. O seu processo de cozimento, associado aos caldos de carne ou à água, resulta em um molho rico em sabor, que também pode ser servido com a carne.

A seguir, confira 3 receitas de ossobuco deliciosas para você preparar em poucos minutos e aproveitar o que há de melhor dessa carne!

Ossobuco com molho de tomate

Ingredientes

2 kg de ossobuco

2 colheres de sopa de azeite

2 cebolas descascadas e picadas

2 dentes de alho descascados e amassados

340 g de molho de tomate

4 tomates sem sementes e picados

Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a carne e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com plástico filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne e refogue por 5 minutos. Junte os tomates, o molho de tomate e cubra com água e misture bem. Tampe a panela e cozinhe por 50 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela, tempere com sal e pimenta-do-reino e polvilhe com o coentro. Sirva em seguida.

Ossobuco com pirão

Ingredientes

1 kg de ossobuco

Suco de 1 limão

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de óleo

1 cebola descascada e picada

1 talo de alho-poró picado

1 xícara de chá de vinho branco seco

5 xícaras de chá de caldo de carne

de carne 1 tomate sem sementes picado

1 xícara de chá de farinha de mandioca torrada

Sal, pimenta calabresa, salsa e alecrim a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a carne e tempere com sal, pimenta calabresa e suco de limão. Cubra com plástico filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, passe a carne sobre a farinha de trigo e reserve. Em uma panela de pressão, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho-poró e o vinho branco e cozinhe até reduzir. Acrescente o caldo de carne, o alecrim e o tomate e misture bem. Tampe a panela e cozinhe por 40 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e junte a salsa. Reserve. Em uma panela, coloque um pouco do caldo da carne e leve ao fogo médio até levantar fervura. Aos poucos, adicione a farinha de mandioca e mexa até engrossar. Desligue o fogo e sirva a carne acompanhada do pirão.

Ossobuco com cenoura (Imagem: FoodAndPhoto | Shutterstock)

Ossobuco com cenoura

Ingredientes

1 kg de ossobuco

1 l de água

2 colheres de sopa de óleo

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

200 g de molho de tomate

3 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e picada

1 tomate sem semente picado

2 cenouras descascada e cortadas em rodelas

descascada e cortadas em rodelas 2 folhas de louro

Sal, pimenta-do-reino moída, curry e colorau a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a carne e tempere com sal, pimenta-do-reino, curry e colorau. Cubra com plástico filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, em uma panela de pressão, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o pimentão, o tomate e a carne e refogue por 10 minutos. Cubra com a água, coloque as cenouras e as folhas de louro e tampe a panela. Cozinhe por 50 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere sair a pressão e abra a panela. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

Dica: sirva polvilhado com cebolinha picada.