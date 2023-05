3 receitas fáceis de queijo vegano

Aprenda a preparar estas deliciosas receitas para saborear durante as refeições

Queijo de tofu Imagem: Nadezhda K | ShutterStock

O queijo vegano tem se tornado cada vez mais popular entre aqueles que seguem uma dieta baseada em plantas ou têm restrições alimentares. Com a crescente demanda por opções livres de ingredientes de origem animal, surgiram diversas receitas criativas e deliciosas para preparar queijos veganos em casa.

Descubra como essas receitas podem surpreender o paladar e ser uma opção saudável e livre de laticínios.

Queijo vegano de tofu

Ingredientes

200 g de tofu firme picado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de suco de limão

1 colher de chá de vinagre de maçã

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de alho em pó

1 colher de chá de cebola em pó

2 colheres de sopa de levedura nutricional

Modo de preparo

Escorra e pressione o tofu para remover o excesso de água. Em um processador de alimentos, adicione o tofu, o azeite de oliva, o suco de limão, o vinagre de maçã, o sal, o alho em pó e a cebola em pó. Processe até obter uma mistura cremosa e homogênea. Adicione a levedura nutricional e misture novamente para incorporar. Transfira a mistura para um recipiente e leve à geladeira por algumas horas para firmar. O queijo vegano com tofu está pronto para ser consumido.

Queijo vegano de batata (Imagem: etiennevoss | ShutterStock)

Queijo vegano de batata

Ingredientes

2 batatas descascadas e cortadas em cubos

1/2 xícara de chá de castanha-de-caju crua, deixada de molho por pelo menos 4 horas

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de suco de limão

2 colheres de sopa de levedura nutricional

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de alho em pó

1/2 colher de chá de cebola em pó

1/2 colher de chá de páprica defumada

Água

Modo de preparo

Em uma panela, cubra as batatas com água e leve ao fogo médio para cozinharem até ficarem macias. Escorra e reserve. Escorra as castanhas-de-caju e coloque-as no processador de alimentos. Adicione as batatas cozidas, o azeite de oliva, o suco de limão, a levedura nutricional, o sal, o alho em pó, a cebola em pó e a páprica defumada. Bata tudo até obter uma mistura cremosa e homogênea. Transfira a mistura para um recipiente e leve à geladeira por algumas horas para firmar. Após, o queijo vegano com batata está pronto para ser consumido.

Queijo vegano com castanha-de-caju

Ingredientes

1 xícara de chá de castanha-de-caju crua

1/4 xícara de chá de suco de limão

1/4 xícara de chá de azeite de oliva

1/4 xícara de chá de água

2 colheres de sopa de levedura nutricional

1 colher de chá de sal

Modo de preparo

Em um recipiente com água, deixe as castanhas de molho por aproximadamente 4 horas. Após, escorra a água e bata as castanhas-de-caju no liquidificador. Adicione o suco de limão, o azeite de oliva, a água, a levedura nutricional e o sal. Bata novamente obter uma mistura cremosa e homogênea. Se necessário, adicione mais água em pequenas quantidades para obter a consistência desejada. Transfira a mistura para um recipiente e leve à geladeira por algumas horas para firmar. O queijo vegano com castanha-de-caju está pronto para ser consumido. Pode ser usado em sanduíches, saladas, molhos e outras preparações.