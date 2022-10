3 receitas fitness para começar a semana

Aprenda a preparar pratos saudáveis, práticos e deliciosas

Hambúrguer de feijão Imagem: Shutterstock

Começar a semana com uma alimentação leve e saudável é uma ótima forma de manter a dieta equilibrada. Além disso, receitas ricas em nutrientes dão mais energia para as atividades do dia a dia. Pensando nisso, separamos 3 receitas saborosas e práticas para você. Confira!

Hambúrguer de feijão

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão vermelho

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

de farinha de grão-de-bico Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Água

Modo de preparo

Deixe o feijão de molho em um recipiente com água por 12 horas. Após esse período, descarte a água e lave-o em água corrente. Em uma panela de pressão, coloque o feijão, cubra com água, tampe a panela e leve ao fogo. Assim que a panela pegar pressão, cozinhe o feijão por mais 15 minutos. Desligue o fogo, espere a pressão da panela sair, retire a tampa, escorra a água e deixe o feijão esfriar.

Em um processador, bata o feijão, a cebola e o alho e transfira para um recipiente. Acrescente a farinha de grão-de-bico, o sal, a pimenta-do-reino e o orégano. Misture bem e leve a massa à geladeira por 30 minutos. Após, modele os hambúrgueres e coloque-os em uma forma forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido por 20 minutos. Vire os hambúrgueres na metade do tempo. Após, retire do forno e sirva.

Frango com brócolis (Imagem: Shutterstock)

Frango com brócolis

Ingredientes

500 g de filé de frango cortado em cubos

cortado em cubos 2 xícaras de chá de floretes de brócolis

1 cebola picada

3 dentes de alho amassados

Suco de 1 limão

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela com azeite, doure metade da cebola picada. Em seguida, acrescente os brócolis e refogue por 3 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino, cubra com a água e deixe cozinhar até que os floretes fiquem macios. Desligue o fogo, escorra a água e reserve os brócolis. Tempere o frango com sal, pimenta-do-reino e limão. Em uma panela com azeite, doure o alho e o restante da cebola. Adicione os filé de frango e refogue até dourar. Desligue o fogo, adicione os brócolis, misture bem e sirva a seguir.

Pudim de banana leve

Ingredientes

4 ovos

400 ml de leite de soja

4 bananas amassadas

Água

Modo de preparo

No liquidificador, bata os ovos até obter uma mistura homogênea. Em uma tigela, misture os ovos batidos, o leite e a banana amassada. Transfira a mistura para uma forma pequena e cubra-a com papel-alumínio. Coloque a forma dentro de uma panela com água e tampe-a. Leve ao fogo e deixe cozinhar em banho-maria por 25 minutos. Após esse período, desligue o fogo, leve o pudim à geladeira e deixe esfriar. Desenforme-o e sirva a seguir.