3 receitas leves e práticas para o dia a dia

Aprenda a preparar opções saborosas para emagrecer de forma saudável

Panqueca de espinafre Imagem: 9dream studio | Shutterstock

Investir em uma alimentação leve, colorida e nutritiva é uma ótima forma de eliminar peso e manter a saúde em dia. Além de proporcionar a ingestão de nutrientes e vitaminas essenciais para o organismo, essa escolha permite desfrutar de refeições deliciosas sem gastar muito tempo na cozinha, pois muitos pratos leves são simples de preparar. A seguir, confira 3 receitas saudáveis e nutritivas para incorporar ao seu dia a dia!

Panqueca de espinafre

Ingredientes

Recheio

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

Polpa de 1 abacate cortada em cubos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Massa

1 1/2 xícara de chá de folhas de espinafre

3 xícaras de chá de leite de soja

3 ovos

2 colheres de sopa de azeite

1 pitada de sal

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

Azeite para untar

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque as folhas de espinafre, o leite de soja, os ovos, a farinha de trigo integral, o sal e o azeite e bata até obter uma consistência homogênea. Após, unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa, disponha sobre a panela e frite até começar a fazer bolhas. Vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e reserve.

Montagem

Recheie as panquecas com as folhas de espinafre e o abacate, tempere com sal e pimenta-do-reino e dobre ao meio. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.

Estrogonofe de salmão

Ingredientes

200 g de filé de salmão cortado em cubos

1 xícara de chá de iogurte natural desnatado

2 colheres de sopa de molho de tomate caseiro

1 colher de sopa de azeite

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o salmão e o refogue por 4 minutos. Após, tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue por mais 1 minuto. Adicione o iogurte desnatado e o molho de tomate e mexa bem. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Tomate recheado com frango desfiado

Ingredientes

3 tomates

500 g de peito de frango cozido e desfiado

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1/2 cenoura descascada e cortada em cubos

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em água corrente, lave bem os tomates, corte a tampa, retire as sementes e reserve o tomate. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue. Acrescente o frango e doure. Junte a cenoura e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue por mais 2 minutos e desligue o fogo. Recheie o tomate com a mistura e disponha-os em uma forma forrada com papel-manteiga. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido a temperatura média por 10 minutos. Sirva em seguida.