3 receitas para incluir a pinha na alimentação

Fruta de gosto adocicado, tem baixo teor calórico e é excelente fonte de nutrientes

A pinha é típica do outono Imagem: Cacio Murilo | Shutterstock

Fruto originário das Antilhas e com característica sasonal, a pinha tem baixo valor calórico, com média de 80 calorias a cada 100 g. Alimento típico do outono, também conhecido como fruta-do-conde, faz parte de uma variedade de frutas que iniciam seu ciclo e se tornam propícias para consumo na época da produção. “Aproveitar as frutas da estação é uma ótima opção, pois elas são mais saborosas e têm teor de nutrientes mais elevado”, explica Renata Guirau, nutricionista do Oba Hortifruti.

Além disso, a pinha é uma excelente fonte de energia, por ser rica em carboidratos. Segundo a nutricionista, o alimento auxilia no controle da pressão arterial e na prevenção de câimbras, pois é fonte de potássio. A profissional ainda afirma ser “boa fonte de vitamina C, que atua na imunidade como antioxidante e na produção natural de colágeno”.

Fácil de adaptar em receitas

Na hora de escolher qual pinha comprar, é importante observar a firmeza da casca da fruta, que deve estar macia, embora firme e sem extravasamento de líquidos. “O aroma mais adocicado e a casca mais amolecida podem indicar que a pinha já está mais madura e precisará ser consumida rapidamente”, orienta Renata.

A nutricionista indica a inclusão da fruta como lanche intermediário entre as refeições principais, sobremesa ou na composição de receitas. Para aumentar a durabilidade da pinha, a especialista recomenda o congelamento da polpa. “A fruta congelada tem validade de até 90 dias”, esclarece.

Veja 3 receitas práticas e saborosas com a fruta, selecionadas pela profissional, para serem inseridas na rotina!

Sorbet de pinha (Imagem: Foxys Forest Manufacture | Shutterstock)

Sorbet de pinha

Ingredientes

4 xícaras de chá de polpa de pinha sem semente

1 xícara de chá de água

Suco de 1 limão

4 colheres de sopa de açúcar

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no processador. Leve ao freezer por 2 horas e, depois, leve novamente a massa ao processador e bata até ficar cremosa. Divida em taças e sirva em seguida.

Frapê de pinha

Ingredientes

500 ml de leite de coco

Polpa de 2 pinhas sem semente

1 xícara de chá de gelo

Modo de preparo

Bata a pinha com o leite de coco no liquidificador. Adicione os cubos de gelo e bata levemente. Consuma em seguida.

Sobremesa cremosa de pinha com maracujá

Ingredientes

1 xícara de chá de polpa de pinha

1 xícara de chá de sorvete de creme

Polpa de 1 maracujá

2 colheres de sopa de açúcar

Modo de preparo

Bata a polpa da pinha no liquidificador ou mixer. Em um recipiente, incorpore o sorvete de creme delicadamente à polpa da fruta. Leve ao freezer. Em uma panela, cozinhe a polpa do maracujá junto ao açúcar, em fogo baixo, até formar uma calda. Leve para gelar por pelo menos 2 horas na geladeira. Retire o creme do freezer, sirva em taças e finalize com a calda de maracujá.

Por Márcia Marcon