3 receitas para reaproveitar comidas da geladeira

Aprenda a preparar opções simples e deliciosas com sobras de alimentos

Caldo de feijão Imagem: Shutterstock

Utilizar as comidas que sobraram na geladeira em novas receitas é uma excelente opção para evitar o desperdício. Isso também facilita o dia a dia, pois a maioria delas já estão temperadas. Além disso, esse tipo de receita é econômica e ajuda a promover uma vida mais sustentável. Por isso, separamos 3 receitas de dar água na boca para você preparar com o que tem em casa. Confira!

Caldo de feijão

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão cozido

150 g de toucinho defumado cortado em tiras

cortado em tiras 1 cebola picada

5 dentes de alho amassados

Sal, cebolinha, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o feijão e bata até triturar bem. Reserve. Em uma panela, coloque o toucinho e leve ao fogo médio para fritar. Após, transfira o toucinho para um recipiente e reserve. Na mesma panela, utilize a gordura que sobrar do toucinho para fritar o alho e a cebola. Acrescente o feijão reservado, o sal, a cebolinha e a salsinha picadas e a pimenta-do-reino e cozinhe por 5 minutos. Por último, coloque os pedaços de toucinho, mexa bem e sirva em seguida.

Empadão de vegetais

Ingredientes

1 xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de óleo

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1 gema de ovo

1/2 xícara de chá de arroz cozido

1/4 de xícara de chá de ervilha

1/4 de xícara de chá de cenoura cozida

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o leite, o óleo, a farinha e a gema de ovo. Acrescente o arroz e os vegetais. Distribua a mistura em uma forma e, em seguida, coloque em uma forma grande com água. Leve para assar no forno com temperatura média até dourar.

Arroz à grega (Imagem: Shutterstock)

Arroz à grega

Ingredientes

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de óleo

1 dente de alho picado

1 cebola picada

200 g de ervilha em conserva

2 cenouras descascadas, cozidas e picadas

descascadas, cozidas e picadas 1/2 xícara de chá de uva-passa sem caroço

4 xícaras de chá de arroz cozido

Sal a gosto

​Modo de preparo

Em uma panela, coloque a manteiga e o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue por 3 minutos. Acrescente a uva-passa e cozinhe por mais 3 minutos. Em seguida, desligue o fogo, junte o arroz, a cenoura e a ervilha e misture bem. Tempere com sal e sirva em seguida.