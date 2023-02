3 receitas para repor as energias durante o Carnaval

Especialistas ensinam atitudes e receitas para repor a energia e aproveitar a folia sem perder a disposição

Sopa fria de pepino e castanha-de-caju Imagem: Ildi Papp | Shutterstock

Para aproveitar bem o Carnaval é importante estar com a energia em dia. Para isso, investir no consumo de alimentos ricos em nutrientes, como as frutas, é fundamental, pois elas ajudam a fortalecer o sistema imunológico e hidratam o corpo. No entanto, prefira comer esses alimentos de forma natural e diluídos em água para evitar perder os seus benefícios.

“Nada de sucos integrais, já que eles têm excesso de frutose e podem causar indisposição e mal-estar”, alerta a chef Iracema Bertocco, que afirma: “se não tiver tempo de dar uma paradinha para fazer uma refeição mais completa, uma boa opção são os mix de castanhas e frutas secas”, recomenda a especialista.

Alimentos que alteram a disposição do corpo

Apesar da praticidade e oferta de alimentos gordurosos e frituras nessa época do ano, uma dica unânime entre os profissionais que entendem de alimentação é evitá-los. “Muita gente acha que esse tipo de comida dá forças, mas acontece o contrário, pois o corpo vai gastar energias para digerir a comilança e a pessoa ficará sem disposição para cair na folia”, diz Iracema Bertocco.

A seguir, as professoras e chefs de cozinha Iracema Bertoco e Juliana Soares Sáfadi, da escola de gastronomia ‘Cozinha do Centro Europeu’, ensinam 3 receitas simples para os foliões manterem a disposição e a saúde do corpo no Carnaval. Veja!

Sopa fria de pepino e castanha-de-caju

Ingredientes

2 pepinos descascados e picados

100 g de castanha-de-caju crua

crua 5 folhas de hortelã picadas

500 ml de água filtrada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para deixar de molho

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as castanhas-de-caju, cubra com água e deixe de molho por 6 horas. Após, escorra a água, transfira as castanhas para o liquidificador, adicione a água filtrada, o pepino, as folhas de hortelã, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter um creme. Coloque a sopa em um recipiente e leve à geladeira por 30 minutos. Sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com fatias de pepino e salsinha picada.

Ceviche de melão

Ingredientes

300 g de melão descascado e cortado em cubos

descascado e cortado em cubos 30 g de cebola roxa descascadas e cortadas em julienne

1 ramo de coentro picado

Suco de 1 limão

Sal e Pimenta dedo-de-moça sem sementes a gosto

1 fio de azeite

Modo de preparo

Descasque o melão e corte-o em cubos. Coloque a fruta em um recipiente, adicione a cebola roxa, o coentro e o suco de limão e mexa bem. Tempere com sal, pimenta dedo-de-moça e azeite. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.

Clericot de kombucha (Imagem: Sergio Ortiz | Shutterstock)

Clericot de kombucha

Ingredientes

200 g de abacaxi pérola cortado em cubos

cortado em cubos 12 uvas verdes sem sementes e cortadas ao meio

12 morangos frescos picados

2 laranjas-peras sem casca, sem pele, sem sementes e cortadas em cubos

2 maçãs fuji sem casca, sem sementes e cortadas em cubos

6 folhas de hortelã picadas

1 l de kombucha de capim-limão

1/2 xícara de chá de água mineral com gás

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em uma jarra, coloque o abacaxi, as uvas, os morangos, as laranjas, as maçãs e as folhas de hortelã e misture bem. Adicione a kombucha e a água e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Acrescente as pedras de gelo, distribua a bebida em taças e sirva em seguida.

Dica: se preferir a bebida mais doce, acrescente açúcar demerara ou outro adoçante de sua preferência.

Por Andreza Paula Rossini