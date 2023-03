3 receitas práticas de bolo de cenoura com cobertura

Aprenda a preparar opções fáceis e diferentes para experimentar novos sabores

Bolo de cenoura americano Imagem: Juliya_Ka | Shutterstock

O bolo de cenoura é uma alternativa saborosa e fofinha para acompanhar o café da tarde. Tipicamente servido com cobertura de chocolate, ele é uma das opções favoritas tanto das crianças quanto dos adultos. Apesar dessa clássica versão ser a mais popular, ela também pode ser combinada com outros ingredientes para incrementar o sabor. A seguir, confira 3 receitas de bolo de cenoura com coberturas deliciosas para fugir do tradicional.

Bolo de cenoura americano

Ingredientes

Massa

300 g de açúcar

3 ovos

250 ml de óleo de girassol

5 ml de essência de baunilha

400 g de cenoura descascada e ralada

280 g de farinha de trigo

1 colher de chá de gengibre em pó

em pó 1 colher de chá de canela em pó

1/4 de colher de chá de sal

1/2 colher de chá de fermento químico em pó

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

140 g de creme de leite

100 g de açúcar

1 colher de chá de essência de baunilha

225 g de cream cheese gelado

1 pitada de sal

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque o açúcar, a essência de baunilha, os ovos e o óleo e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a cenoura e misture bem. Junte a farinha de trigo, o gengibre em pó, a canela e o sal e mexa até incorporar aos demais ingredientes. Por último, coloque o fermento químico e o bicarbonato e misture até dissolver tudo. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e reserve.

Cobertura

Em uma batedeira, coloque o creme de leite, o açúcar, a essência de baunilha e o sal e bata até obter uma textura cremosa. Aos poucos, adicione o cream cheese e continue batendo para obter uma consistência homogênea. Após, passe a cobertura sobre o bolo e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com cenoura ralada.

Bolo de cenoura com cobertura de limão

Ingredientes

Massa

4 cenouras descascadas e raladas

4 ovos

1 1/2 xícara de chá de açúcar

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de essência de baunilha

1 xícara de chá de óleo de girassol

2 colheres de chá de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

1 1/2 xícara de chá de açúcar de confeiteiro

1 1/2 xícara de chá de cream cheese

70 g de manteiga sem sal

2 colheres de chá de suco de limão

1 colher de sopa de essência de baunilha

Raspas de limão a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma batedeira, coloque os ovos e bata até obter uma espuma. Aos poucos, adicione o açúcar e a essência de baunilha, sem deixar de bater. Acrescente a farinha de trigo e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico, a cenoura e o óleo de girassol e bata novamente até incorporar aos demais ingredientes. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 40 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e reserve.

Cobertura

Em uma batedeira, coloque a manteiga e o cream cheese e bata até obter uma consistência homogênea. Sem parar de bater, adicione o suco de limão e a essência de baunilha. Por último, coloque o açúcar e as raspas de limão e bata até incorporar aos demais ingredientes. Passe a cobertura sobre o bolo, decore com raspas de limão e sirva em seguida.

Bolo de cenoura com brigadeiro branco (Imagem: Charles Brutlag | Shutterstock)

Bolo de cenoura com brigadeiro branco

Ingredientes

Massa

3 ovos

300 g de cenoura descascada e cortada em rodelas

1/2 xícara de chá de óleo de girassol

1 xícara de chá de açúcar mascavo

2 xícaras de chá de açúcar

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

350 g de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga sem sal

200 g de coco ralado

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque o açúcar, as cenouras, o açúcar mascavo, o óleo e os ovos e bata até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e bata até incorporar aos demais ingredientes. Por último, coloque o fermento químico e bata novamente para misturar bem. Reserve.

Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e reserve.

Cobertura

Em uma panela, coloque a manteiga e o leite condensado e leve ao fogo baixo até levantar fervura, mexendo sempre para não queimar. Desligue o fogo e, após o bolo esfriar, despeje o brigadeiro sobre ele. Decore com o coco ralado e sirva em seguida.