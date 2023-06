3 receitas práticas de panquecas veganas

Confira opções saborosas que vão surpreender o seu paladar

Panqueca de espinafre recheada Imagem: 9dream studio | Shutterstock)

Seja no café da manhã ou lanche da tarde, as panquecas são sempre uma ótima opção. E se você segue uma dieta vegana ou simplesmente quer experimentar opções saudáveis deste prato, confira três receitas simples, saborosas e livres de ingredientes de origem animal.

Panqueca de espinafre recheada

Ingredientes

Recheio

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

1 abacate cortado em fatias

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Massa

1 1/2 xícara de chá de folhas de espinafre

3 xícaras de chá de leite de soja

3 colheres de sopa de linhaça hidratada em 9 colheres de sopa de água

2 colheres de sopa de azeite

1 pitada de sal

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, bata as folhas de espinafre, o leite de soja, a mistura de linhaça com água, a farinha de trigo integral, o sal e uma colher de sopa de azeite até obter uma massa homogênea.

Montagem

Unte uma frigideira com uma colher de sopa de azeite e adicione a medida de uma concha de massa. Leve ao fogo baixo e espere a panqueca ficar firme e, então, vire-a. Assim que estiver firme, desligue o fogo. Recheie a panqueca com parte das folhas de espinafre e com o abacate cortado. Tempere com sal e pimenta-do-reino e dobre a panqueca ao meio. Repita o procedimento com o restante da massa e do recheio. Sirva em seguida.

Panqueca doce de cenoura (Imagem: Arina P Habich | Shutterstock)

Panqueca doce de cenoura

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de leite de soja

1 cenoura picada

3/4 de xícara de chá de açúcar

2 colheres de chá de fermento em pó

3 colheres de sopa de óleo

1 colher de sopa de vinagre de maçã

2 xícaras de chá de farinha de trigo

Óleo para untar

Modo de preparo

No liquidificador, bata o leite de soja, o óleo e a cenoura até obter uma mistura homogênea. Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o açúcar e o fermento em pó. Na mesma tigela, adicione a mistura do liquidificador e o vinagre. Misture bem até obter uma massa uniforme.

Unte uma frigideira com um pouco de óleo e aqueça em fogo médio. Coloque colheradas da massa na frigideira quente e espalhe um pouco para formar discos de panqueca. Deixe um lado dourar e, em seguida, vire para dourar o outro lado. Repita o processo com o restante da massa e deixe esfriar antes de servir.

Panqueca com vegetais

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 xícara de chá de leite de soja

1 colher de sopa de linhaça hidratada em 3 colheres de sopa de água

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 xícara de chá de repolho fatiado

1 alho-poró fatiado

2 cenouras raladas

2 colheres de sopa de água

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue por 3 minutos o alho-poró, a cenoura e o repolho. Acrescente a água e refogue por mais 3 minutos. Tempere os vegetais com sal e pimenta-do-reino, desligue o fogo e reserve. No liquidificador, bata a farinha de aveia, o leite de soja, a mistura de linhaça com água, o fermento e uma pitada de sal. Leve ao fogo uma frigideira antiaderente untada com azeite e despeje sobre ela a massa. Assim que a panqueca estiver firme, vire-a para cozinhar do outro lado. Depois, recheie com os vegetais, enrole e sirva a seguir.