Aprenda a preparar pratos saborosos com esse fruto típico do Cerrado

  • 21/08/2025 12h00 - Atualizado em 21/08/2025 13h12
Arroz com pequi Arroz com pequi Imagem: Angela_Macario | Shutterstock

Originário do Cerrado brasileiro, o pequi chama atenção pela cor intensa e pelo aroma característico, capazes de despertar memórias afetivas e de reforçar a identidade cultural de diversas regiões do Brasil. Além de ser fonte de energia e nutrientes importantes, esse fruto singular transforma refeições simples em verdadeiras experiências gastronômicas. Incorporá-lo ao cardápio cotidiano representa não apenas uma escolha saudável, mas também um gesto de valorização da biodiversidade nacional e da riqueza culinária brasileira.

A seguir, aprenda a preparar 3 receitas práticas e nutritivas com pequi!

Arroz com pequi 

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de arroz 
  • 6 pequis lavados
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 colher de chá de cúrcuma
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 4 xícaras de chá de água quente
  • Sal a gosto
  • Cheiro-verde cebolinha para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e coloque os pequis inteiros. Refogue por alguns minutos para liberar o aroma, mexendo com cuidado. Acrescente a cebola e o alho, refogando até dourarem. Junte o arroz, a cúrcuma em pó e misture bem para envolver nos temperos. Acrescente a água quente, ajuste o sal e cozinhe em fogo médio até o arroz ficar macio e a água secar. Deixe descansar por 5 minutos com a panela tampada. Polvilhe cheiro-verde e cebolinha. Sirva em seguida.

Frango ao molho de pequi Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock

Frango ao molho de pequi 

Ingredientes

  • 1 kg de coxa e sobrecoxa de frango
  • 8 pequis lavados
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho amassados
  • 2 tomates picados
  • 1 colher de chá de cúrcuma
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar
  • Cheiro-verde para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os pedaços de frango com sal, pimenta-do-reino e a cúrcuma. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure o frango de todos os lados. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o tomate e mexa até formar um molho. Adicione o frango novamente na panela junto com os pequis. Coloque água suficiente para cobrir os ingredientes e deixe cozinhar em fogo médio até o frango ficar macio e o caldo engrossar levemente. Corrija o sal e deixe o molho encorpar. Finalize com cheiro-verde picado e sirva em seguida. 

Ensopado de legumes com pequi

Ingredientes

  • 6 pequis lavados
  • 1 cenoura cortada em rodelas
  • 1 abobrinha cortada em cubos
  • 1 batata-doce descascada e cortada em cubos
  • 1 chuchu descascado e cortado em cubos
  • 1 pimentão vermelho cortado em tiras
  • 1 tomate picado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 colher de chá de cúrcuma
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 4 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue os pequis inteiros por alguns minutos para liberar o aroma. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourarem levemente. Coloque o tomate e o pimentão, mexendo até desmancharem. Acrescente a cenoura, a batata-doce, o chuchu e a abobrinha. Misture bem. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cúrcuma. Cubra os legumes com o caldo de legumes quente e cozinhe em fogo médio até todos os ingredientes ficarem macios e o caldo encorpar. Ajuste o sal e finalize com cheiro-verde picado por cima.

