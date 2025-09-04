3 receitas práticas e ricas em proteína vegetal para o jantar
Veja como preparar pratos deliciosos e nutritivos para as refeições
O consumo de proteínas é essencial para a manutenção da saúde, já que esse nutriente participa da construção e reparação dos tecidos, além de contribuir para o bom funcionamento do organismo. Embora muitas pessoas associem a proteína apenas a alimentos de origem animal, os vegetais também são fontes importantes.
A seguir, confira 3 receitas ricas em proteína vegetal para o jantar!
Tofu grelhado com brócolis ao molho asiático
Ingredientes
- 400 g de tofu firme
- 2 colheres de sopa de amido de milho
- 2 colheres de sopa de óleo vegetal
- 2 xícaras de chá de brócolis em floretes
- 2 dentes de alho picados
- 1 pedaço pequeno de gengibre ralado
- 2 colheres de sopa de óleo de gergelim torrado
- 1 colher de sopa de açúcar mascavo
- 1 colher de sopa de vinagre de arroz
- 1/4 de xícara de chá de água
- 1 colher de sopa de amido de milho dissolvido em 2 colheres de sopa de água (para engrossar o molho)
- Arroz branco cozido para acompanhar
- Gergelim preto para finalizar
Modo de preparo
Corte o tofu em cubos médios. Seque bem com papel-toalha e empane levemente no amido de milho. Aqueça uma frigideira grande com o óleo em fogo médio e doure os cubos de tofu de todos os lados até ficarem crocantes. Reserve. Na mesma frigideira, refogue o alho, o gengibre e os brócolis por 3 a 4 minutos, mantendo-os crocantes.
Em uma tigela, misture o óleo de gergelim, o açúcar mascavo, o vinagre e a água. Despeje sobre os brócolis. Acrescente o amido de milho dissolvido e mexa até o molho engrossar levemente. Volte o tofu para a frigideira, misture tudo delicadamente e deixe cozinhar por mais 2 minutos para absorver o sabor. Sirva em tigelas acompanhado de arroz branco e finalize com gergelim preto.
Tabule de quinoa com grão-de-bico
Ingredientes
- 1 xícara de chá de quinoa
- 2 xícaras de chá de água
- 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1 pepino cortado em cubos pequenos
- 2 tomates maduros sem sementes e cortado em cubos
- 1 cebola-roxa picada
- 1/2 maço de salsinha picado
- 1/4 maço de hortelã picado
- Suco de 1 limão
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Lave bem a quinoa em água corrente para retirar o sabor amargo. Em seguida, leve ao fogo em uma panela com a água e uma pitada de sal. Cozinhe em fogo médio até que a água seque e os grãos fiquem macios (cerca de 15 minutos). Reserve para esfriar. Em uma tigela grande, misture a quinoa cozida, o grão-de-bico, o pepino, o tomate e a cebola-roxa. Acrescente a salsinha, a hortelã e tempere com o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Misture delicadamente para envolver todos os ingredientes. Leve à geladeira por pelo menos 30 minutos antes de servir, para que os sabores se intensifiquem.
Macarrão com molho cremoso de espinafre e ervilha
Ingredientes
- 250 g de macarrão tipo talharim
- 2 xícaras de chá de espinafre
- 1 xícara de chá de ervilha cozida
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1/2 xícara de chá de castanha-de-caju crua deixada de molho por 4h em água
- 1 xícara de chá de água morna
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Suco de 1/2 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Salsinha para finalizar
- Água
Modo de preparo
Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Escorra e reserve, guardando 1/2 xícara de chá da água do cozimento. No liquidificador, bata a castanha-de-caju escorrida com a água morna até formar um creme liso. Reserve.
Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o espinafre e cozinhe até murchar. Acrescente metade da ervilha ao refogado e transfira para o liquidificador. Junte o creme de castanha-de-caju, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Bata até obter um molho cremoso e verde.
Volte o molho à frigideira, ajuste a consistência com a água do cozimento do macarrão se necessário. Misture o macarrão cozido ao molho e adicione o restante da ervilha inteira para dar textura. Finalize com salsinha e sirva em seguida.
