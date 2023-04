3 receitas práticas para o almoço de domingo

Veja como preparar pratos deliciosos e simples para servir para a família

Charutinho de repolho Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock

O almoço de domingo é um momento especial para muitas famílias brasileiras. Mas com a correria do dia a dia, muitas pessoas não têm tempo ou disposição para passar horas cozinhando refeições. Pensando nisso, trouxemos três opções simples e saborosas para você servir no almoço e surpreender a sua família. Confira!

Charutinho de repolho

Ingredientes

16 folhas grandes de repolho

1/2 kg de carne moída

1 cebola picada

1 xícara de chá de arroz cozido

2 colheres de sopa de noz picada

1 colher de chá de hortelã seca

3 tomates sem sementes

2 dentes de alho

2 colheres de sopa de manteiga

Suco de 2 limões

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água fervente

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as folhas de repolho, sem o talo grosso, na água fervente por 5 minutos. Depois, escorra e reserve. Em outro recipiente, misture a carne moída com a cebola picada, o arroz, as nozes, o sal, a pimenta-do-reino e a hortelã. Recheie as folhas de repolho com esta mistura. Dobre a beirada das folhas para dentro e enrole sobre o recheio, formando 12 charutinhos.

Coloque no fundo de uma panela 4 folhas de repolho abertas. Arrumar sobre elas os charutinhos um ao lado do outro e reserve. No liquidificador, bata o tomate com o alho picado, o sal e a pimenta-do-reino. Despeje o molho sobre os charutinhos. Espalhe pedaços de manteiga sobre os charutinhos com o molho. Cubra os charutinhos com água e coloque um pires virado para baixo para segurá-los na panela. Leve ao fogo médio para ferver durante 30 minutos. Regue com suco de limão e ferva por mais 30 minutos.

Arroz gratinado com abobrinha (Imagem: Fizkes | Shutterstock)

Arroz gratinado com abobrinha

Ingredientes

1 kg de abobrinha

1/3 de xícara de chá de azeite

1 xícara de chá de arroz

3 dentes de alho picados

2 cebolas cortadas em fatias

2/3 de xícara de chá de queijo muçarela ralado

3 ovos batidos

Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Água

Modo de preparo

Corte as abobrinhas em fatias horizontais. Em uma panela, aqueça metade do azeite em fogo médio e acrescente as abobrinhas, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe por 10 minutos. Mexa de vez em quando, pelo cabo da panela, durante o tempo do cozimento. Depois, deixe esfriar e pique em cubinhos.

Em outra panela, coloque o arroz, cubra com água e tempere com sal. Leve ao fogo baixo e cozinhe por 10 minutos. Depois, coe o arroz no escorredor, enxágue com água fria e deixe escorrer bem. Em outra panela, aqueça o azeite restante em fogo médio e refogue o alho e a cebola.

Em um refratário untado com azeite, misture a abobrinha, o refogado de cebola, a salsinha, o arroz e o queijo ralado. Tempere com o sal e a pimenta-do-reino e regue com os ovos batidos. Asse em forno médio preaquecido por cerca de 30 minutos.

Creme de milho

Ingredientes

1 cebola picada

3 colheres de sopa de manteiga

1/3 de xícara de farinha de trigo

1 xícara de chá de milho-verde

1 1/2 xícara de chá de leite

1/4 de xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal e noz-moscada a gosto

Modo de preparo

Num refratário, coloque a cebola e a manteiga. Leve ao micro-ondas em potência alta por 3 minutos. Junte a farinha de trigo, misture e leve ao micro-ondas por 30 segundos. Misture novamente e deixe mais 30 segundos no micro-ondas. Acrescente o milho e o leite, misture bem. Leve ao micro-ondas por 5 minutos na mesma potência. Adicione o queijo ralado, tempere com sal e noz-moscada, misture e sirva.